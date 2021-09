Venom: Let There Be Carnage avance, sort maintenant le 1er octobre

La date de sortie de Venom: Let There Be Carnage a avancé de deux semaines. La suite du hit 2018 de Sony Venom arrivera désormais dans les salles le 1er octobre.

Venom: Let There Be Carnage devait auparavant arriver le 24 septembre, mais il y a deux semaines, il a été repoussé au 15 octobre, à la suite d’une augmentation des infections au COVID-19 aux États-Unis. Cependant, Shang-Chi et la légende des dix anneaux de Marvel ont ouvert leurs portes à des résultats impressionnants au box-office américain, montrant que les grands films peuvent toujours bien fonctionner au cinéma. Plusieurs autres films de grande envergure devraient également sortir en salles en octobre, notamment No Time to Die, Halloween Kills et The Last Duel.

Venom: Let There Be Carnage met en vedette Tom Hardy dans le rôle d’Eddie Brock, qui est infecté par le symbiote extraterrestre Venom. Woody Harrelson joue le tueur en série Cletus Kasady, qui est contrôlé par le symbiote maléfique Carnage, et le casting comprend également Michelle Williams, Reid Scott et Stephen Graham. Le film est réalisé par Andy Serkis.

Le prochain film de Sony basé sur un personnage de Spider-Man sera Morbius, qui arrivera en janvier 2022, après avoir été retardé par rapport à juillet de l’année dernière. Il met en vedette Jared Leto dans le rôle du “vampire vivant” Dr Michael Morbius.

