Le remaniement des dates de sortie se poursuit à Hollywood, bien que sur la base des chiffres positifs publiés ce week-end pour Shang-Chi et la légende des dix anneaux, pour une fois, un film avance. Encouragé par les chiffres qu’ils ont vus au cours du week-end appréciés par Disney et Marvel Studios, Sony Pictures Entertainment a révélé aujourd’hui que son blockbuster de bande dessinée, Venom: Let There Be Carnage, avance de deux semaines jusqu’au 1er octobre.