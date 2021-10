Venom: Let There Be Carnage Ending, scène post-crédits expliquée: existe-t-il une connexion MCU?

Après une poignée de retards et finalement un bond en avant dans le calendrier, le très attendu Venom 2, AKA Venom: Let There Be Carnage, est sorti en salles, apportant avec lui toute l’absurdité symbiotique à laquelle vous vous attendriez si vous voyiez le premier film Venom. Mais beaucoup de choses ont changé depuis qu’Eddie Brock a été repris pour la première fois par son meilleur ami extraterrestre en 2018, malgré la pandémie mondiale. Disney a signé un nouvel accord avec Sony pour son Spider-Man après avoir presque perdu Peter Parker, faisant du statut déjà déroutant de la franchise Sony Spider-Man, qui devait initialement exister en dehors du MCU, encore plus un gratte-tête.

Cela a ouvert la voie à l’une des plus grandes questions auxquelles Let There Be Carnage a dû faire face – cette entrée dans la franchise de Sony traiterait-elle d’une relation MCU potentielle maintenant que l’on était apparemment sur la table? Ou, peut-être plus honnêtement, ce film traiterait-il de ce problème particulier?

Eh bien, heureusement, nous avons une réponse maintenant, et elle est à peu près aussi définitive que vous pourriez le souhaiter. Jetons un coup d’œil à la fin de Let There Be Carnage, à la façon dont il traite le problème du MCU et à ce que cela pourrait signifier pour l’avenir des deux franchises.

Spoilers majeurs de Venom 2 ci-dessous.

Avant de passer directement au lendemain de la bataille culminante avec Carnage, nous devrions parler des implications majeures du combat et d’un personnage secondaire auquel de nombreux fans de Spidey ont sans aucun doute prêté une attention particulière depuis le début: Pat Mulligan (Stephen Graham). L’existence de Mulligan dans le film devrait être surtout familière aux lecteurs de bandes dessinées – c’est au moins un officier de police et il a des liens avec Cletus Kassidy, mais c’est à peu près là que les similitudes commencent à se détacher. Pourtant, cela ne signifie pas qu’une introduction pour le symbiote Toxine est un pont trop loin pour ces films.

Comme nous le voyons vers la fin de la grande bataille, Mulligan meurt apparemment aux mains de Shriek, mais, plus tard, alors que la poussière commence à se déposer, nous voyons ses yeux ouverts d’un bleu brillant. L’implication ici est, bien sûr, que Mulligan a été repris par un symbiote et ressuscité – vraisemblablement sous le nom de Toxin, un symbiote qui, dans les bandes dessinées, est également connu sous le nom de “Fils du carnage” – mais il n’y a pas grand-chose d’autre en termes d’informations avec lesquelles travailler.

La propre origine de Carnage est radicalement modifiée pour ce film, n’ayant pas été intentionnellement “né” par Venom mais plutôt absorbé de force et muté par Cletus ingérant le sang d’Eddie, nous pouvons donc supposer que celui de Toxin sera modifié de la même manière. Dans le film, Carnage n’a jamais la chance de “faire naître” de nouveaux symbiotes et nous ne voyons jamais Mulligan être infecté par quoi que ce soit, mais il est tout à fait possible qu’il ait ingéré du sang ou des parties de Carnage pendant le chaos du combat.

Quoi qu’il en soit, s’il y a un Venom 3, nous pouvons certainement supposer que la toxine est au menu – ce qui est bien, car Carnage et Shriek sont probablement terminés. Aucun d’eux ne survit au combat final et bien que, oui, il s’agisse d’un film de bande dessinée, il y a toujours une chance de résurrection, nous ne devrions probablement pas miser dessus.

Cependant, rien de tout cela n’est la vraie viande et pommes de terre de la fin de Let There Be Carnage. Cela ne vient pas avant la scène des crédits intermédiaires.

Après avoir fui l’épave (le “carnage”, si vous voulez) du combat final, Eddie et Venom se retrouvent cachés dans un complexe délabré sur une île tropicale quelque part – le but ici est, apparemment, de permettre aux deux d’entre eux à se tenir suffisamment bas pour dissiper tout soupçon sur l’implication d’Eddie dans la destruction et les décès causés par Carnage et Shriek, et, espérons-le, pour éviter toute question sur l’existence de Venom en premier lieu.

Cela semble se passer relativement bien pour les deux, tout bien considéré. Nous voyons Eddie demander à Venom de partager avec lui une partie des connaissances de la ruche de la race symbiote pendant qu’ils regardent la télévision et Venom accepte à contrecœur après avoir taquiné que l’esprit humain chétif d’Eddie serait épuisé par l’ampleur de ce que Venom a dans sa tête. Cependant, quelque chose ne va pas lorsque Venom commence à ouvrir les vannes proverbiales – et cela n’a rien à voir avec l’esprit de la ruche symbiotique. Une mystérieuse impulsion d’énergie secoue la pièce et tout à coup, Eddie et Venom se retrouvent dans un endroit entièrement différent – un complexe haut de gamme avec une nouvelle émission à la télévision.

C’est un journal télévisé de nul autre que J Johan Jameson (JK Simmons) qui parle de la menace de Peter Parker. Une photo de Peter (Tom Holland) démasqué s’affiche à l’écran.

Cela répond donc à la question de savoir si Venom est ou non dans le MCU maintenant – et taquine un certain nombre de moments potentiels pour le prochain film Spider-Man: No Way Home. Nous savons, d’après le premier teaser, que Peter va solliciter l’aide du docteur Strange pour essayer de défaire le fait que le monde connaît désormais son identité secrète et, dans le processus, les deux vont probablement briser la réalité d’une manière ou d’une autre. Il s’agit très probablement de l’impulsion d’énergie que nous avons vue amener Eddie et Venom dans la réalité du MCU.

Ou, potentiellement, les liens ici remontent plus loin à l’émission télévisée Loki et l’impulsion d’énergie était quelque chose à voir avec la mort de Celui qui reste et la création du multivers.

Ou, peut-être, ces deux choses vont finir par être deux événements différents se produisant exactement au même moment et l’effet est une combinaison des deux.

Quoi qu’il en soit, nous pouvons affirmer sans crainte qu’une confrontation entre Spider-Man et Venom telle que jouée par Holland et Hardy est définitivement sur la table pour l’avenir. Que Venom et Eddie restent ou non dans l’univers MCU après que Peter et Strange aient réglé leurs problèmes de distorsion de la réalité est une question entièrement différente, cependant, et sur laquelle nous allons probablement théoriser pendant un certain temps.

Venom: Let There Be Carnage est maintenant dans les salles.