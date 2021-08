Venom: Let There Be Carnage est-il à nouveau retardé? Les rumeurs tourbillonnent

Bien sûr, ce gros pari ferait surface lors d’un énorme événement à Las Vegas, et selon les sources anonymes de Vulture proches de Sony, c’est exactement ce qui se passe. Apparemment, il n’y aurait pas eu de nouvelle séquence Venom: Let There Be Carnage parce que les rumeurs disent que Sony va encore modifier son calendrier. Si l’on en croit ces rapports, le grand suivi du réalisateur Andy Serkis au véhicule mené par Tom Hardy vise le 21 janvier 2022 comme sa nouvelle maison sur le calendrier. Ce qui déclenche automatiquement un autre changement dans les plans, car le propre projet adjacent au MCU de Jared Leto, Morbius, devrait actuellement faire ses débuts ce jour-là.