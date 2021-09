Venom: Let There Be Carnage Rated PG-13, tout comme le premier

Venom: Let There Be Carnage oppose son personnage principal à un tueur en série sans remords, mais une grande partie de cette violence peut être hors écran, car le film reçoit la même cote PG-13 que son prédécesseur, a annoncé Sony (via IGN).

Le site de classement des films de la MPA répertorie les raisons de chaque film, et pour Venom: Let There Be Carnage, nous pouvons nous attendre à “des séquences intenses de violence et d’action, un langage fort, du matériel dérangeant et des références suggestives”. Le premier film Venom, qui a rapporté 853 millions de dollars au box-office mondial, a également été classé PG-13. Là, c’était pour “des séquences intenses de violence et d’action de science-fiction, et pour le langage”.

La suite met en vedette Tom Hardy dans le rôle du journaliste Eddie Brock qui, après le premier film, vit désormais aux côtés du symbiote Venom, et présente Woody Harrelson dans le rôle du tueur en série Cletus Kasady, qui est brièvement apparu dans un post-crédits pour le premier film. Kasady est infecté par un morceau du symbiote Venom, qui se nourrit des intentions du meurtrier et devient son propre organisme connu sous le nom de Carnage. L’histoire adapte très probablement des morceaux du scénario de Maximum Carnage des bandes dessinées Marvel, mais sans l’ajout de Spider-Man dans le mélange.

Venom: Let There Be Carnage a été retardé plusieurs fois en raison de la pandémie de COVID-19, mais devrait sortir le mois prochain. Avant cela, découvrez la dernière bande-annonce du film et la nouvelle affiche grotesque. Venom: Let There Be Carnage sortira en salles le 15 octobre 2021.