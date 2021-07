Venom : Nouvelle sortie – Actualités musicales

Camilo Séptimo sort un nouveau single ! Nous sommes heureux de vous présenter ce nouveau matériel de Camilo Séptimo qui a fait taire et beaucoup aimé. Tous les détails ici dans Music News !

Poison! C’est le titre de ce nouveau matériel, la chanson s’appelle Poison ! Pourquoi le sera-t-il ? Un indice de Camilo Séptimo ? Ou qui est-ce qui lui a brisé le cœur ? En réalité nous ne le saurons pas, mais ce qui est un fait, c’est que tout le monde dans cette vie souffre pour quelqu’un, TOUT LE MONDE, et les artistes ne font pas exception, et Camilo Séptimo bien sûr non plus.

Aujourd’hui, nous voulons vous parler de son nouveau single intitulé “Veneno”, cette chanson est sortie le 22 juillet et à ce jour elle atteint presque 300 000 reproductions sur la plateforme YouTube ! La chanson a reçu un grand soutien et l’amour de son public !

Le clip vidéo est encore mieux, on voit Camilo Séptimo chanter dans un décor un peu abstrait, minimaliste et très simple, mais la palette de couleurs approfondit vraiment le message qu’il veut faire passer.

Il convient de mentionner que dans ce clip vidéo, la personne qui produisait était Camilo Séptimo avec Luis Jiménez. Et en matière audiovisuelle, Filmatronic a participé en collaboration avec The Move avec Camilo Séptimo.

Il y a une chorégraphie qui, nous en sommes sûrs, deviendra virale dans quelques semaines, cette chorégraphie a été interprétée en premier lieu par Claudia Martínez, et l’art a été réalisé par Mariana Santana, d’autre part, la partie de la photographie qui est également excellent, a été réalisé par Sidi Aissaqui.

Tu as besoin de plus? Nous voulons vous recommander aujourd’hui cette chanson aussi talentueuse que toutes celles de Camilo Séptimo.

On vous laisse le lien de la chanson pour que vous puissiez en profiter ! https://www.youtube.com/watch?v=eev8oyASmGs