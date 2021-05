Venom Video montre que Tom Hardy s’amuse avec la capture de mouvement, apportez maintenant Carnage

Naturellement, ce travail de fond a été posé pour la suite de Venom, où, tout comme son homologue de bande dessinée, Cletus Kasady de Woody Harrelson se liera au symbiote Carnage, seul Venom se dressant sur le chemin de son règne de terreur. Kasady sera également rejoint dans Venom: Let There Be Carnage de Naomie Harris ‘Shriek, bien qu’il ne soit pas clair si elle conservera ses pouvoirs sonores des bandes dessinées ou si elle sera également liée à un symbiote dans l’univers Sony Pictures de Marvel Characters. Michelle Williams et Reid Scott reprendront leurs rôles d’Anne Weying et Dan Lewis, respectivement, et Stephen Graham, Sean Delaney et Larry Olubamiwo ont été choisis dans des rôles non divulgués.