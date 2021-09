Vent et logistique hôtelière difficile à la Ryder Cup de Whistling Straits

Jon Rahm, sur le 3e tee de Whistling Straits le deuxième jour d’entraînement. (© Golffile | Eoin Clarke)

Deuxième journée de pratiques en Détroit de sifflement. Mercredi. Plus de gens. Oui, plus publique. Si ce qu’il y avait dans les tribunes mardi était déjà incroyable, aujourd’hui a été spectaculaire. Je ne veux même pas imaginer ce que nous allons avoir à partir de vendredi.

On nous a dit qu’il s’agissait du premier événement sportif entièrement ouvert au public aux États-Unis. Autrement dit, s’il y a un billet, vous pouvez venir, donc tout le monde ici s’attend à une salle comble le week-end. En plus du fait qu’il y ait beaucoup de spectateurs, l’ambiance est formidable. Il y a un désir brutal de gagner. Ils le prennent comme une question de fierté. Ça va être compliqué. Vous devez être préparé à beaucoup de bruit et à beaucoup de pression. Beaucoup beaucoup.

Un point important qu’il faut souligner : le vent. Aujourd’hui, ça a soufflé fort et c’était très difficile. En principe, c’est plus calme pour le tournoi, mais en soufflant comme aujourd’hui les conditions sont très difficiles. Je vous dis déjà qu’en quatuor, avec le vent d’aujourd’hui, les paires valent de l’or pur. Si vous n’êtes pas dans la rue, vous êtes mort, et avec le vent qu’il a fait aujourd’hui, il est très difficile de prendre la rue.

Soyez prudent avec les paires 3. Ils frappent tous le lac et sont de petits monstres avec cet air. Les greens sont très compliqués. Ils sont si rapides et parfaits que parfois la balle bougeait. En fait, les joueurs en ont discuté avec les arbitres, car si ce vent souffle, ils ne pourront pas être aussi rapides ou nous pourrions avoir des problèmes.

Le match de Jon et Sergio s’est très bien passé. Ils ont passé un bon moment, c’était très détendu. Bien sûr, il a été difficile d’obtenir des résultats. Beaucoup de rues ont échoué, mais j’insiste sur le fait que la journée a été très difficile et avec ce vent c’est très difficile.

Une dernière note importante du quartier-maître. Aujourd’hui, il nous a fallu une heure et 40 minutes pour rentrer à l’hôtel, et nous sommes des invités et nous venons avec l’équipe européenne. Je ne veux même pas imaginer ce que le ventilateur normal peut endurer. Ils doivent venir ici en voiture, puis prendre un bus et enfin se rendre sur le terrain. Je ne sais pas combien de temps cela prendra, mais cela ne m’étonnerait que plus de deux heures. C’est beaucoup de tissu. Il y a quelque chose qui ne va pas. Un événement de ces caractéristiques comme la Ryder Cup devrait avoir une autre logistique hôtelière et un autre quartier-maître. Nous verrons comment se passe le week-end, si les choses s’améliorent ou empirent.

* Edorta Rahm est le père de Jon Rahm et est sur Whistling Straits cette semaine