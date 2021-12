Vent ici: ESPN doit des excuses à tous les fans du Bayern Munich, de Mayence 05 et de la Bundesliga

Pour tous les fans du Bayern Munich ou de Mayence essayant de regarder le match sur ESPN +, le match était tout simplement frustrant.

Des lignes brouillées, de multiples messages d’erreur et une sécheresse où le flux était épuisé pendant la majorité de la seconde mi-temps ont laissé les fans insatisfaits.

Alors que le jeu n’était pas vraiment excitant, le commentaire sur les réseaux sociaux l’était sûrement. Personne… et je veux dire… personne n’était content de la situation.

Nous avons eu l’occasion de voir du bon travail en première mi-temps de Mayence 05, tandis que le Bayern Munich a secoué les toiles d’araignée d’une semaine chargée. Et il y a eu un bref aperçu du but de Kingsley Coman, mais nous avons raté le vainqueur du match de Jamal Musiala et beaucoup d’autres choses.

Cela aurait pu être pire, je suppose, mais l’incapacité d’ESPN à résoudre le problème en temps opportun était incroyablement boiteuse.

Si vous avez des idées sur ESPN, ses difficultés techniques et à quel point vous étiez frustré, écrivez-les dans les commentaires ci-dessous.