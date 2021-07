Vente Amazon Prime Day 2021 : les entrepreneurs locaux peuvent désormais gagner plus en fournissant des espaces de stockage aux vendeurs

Les entrepreneurs locaux, selon Amazon, seraient en mesure de générer des sources de revenus supplémentaires en s’engageant avec les vendeurs et en rejoignant d’autres programmes Amazon comme Amazon Easy.

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Avant Prime Day, le rival de Flipkart, Amazon India, a annoncé jeudi le lancement de centres de distribution appelés Multi-Seller Flex (MSF) exploités par des fournisseurs de services tiers qui sont des entrepreneurs locaux. Amazon a déclaré qu’il s’associerait à des entrepreneurs locaux dans le cadre du programme pour fournir aux vendeurs de niveau II et au-delà des villes un stockage pour leur inventaire et le traitement des commandes des clients, tandis qu’Amazon fournirait un support d’expédition et de logistique pour les expéditions des vendeurs. Amazon a ajouté que les vendeurs pourraient engager des entrepreneurs locaux pour envoyer leurs produits au centre MSF le plus proche et les mettre à la disposition des clients ; et permettrait également “aux vendeurs d’économiser sur les coûts de transport associés à l’envoi de produits aux centres de distribution Amazon (FC) en dehors de leur ville”.

Le programme permettrait à ces vendeurs « de gagner un badge Prime pour leurs annonces. Les vendeurs utilisant MSF bénéficieront de ce lancement avec un accès à des millions de membres Prime », a déclaré Amazon avant son Prime Day les 26 et 27 juillet. « Avec un nombre plus élevé de vendeurs rejoignant le commerce électronique à partir des villes de niveau 2 et inférieur, nous travaillons en partenariat avec des fournisseurs de services tiers qui peuvent bénéficier des revenus qu’ils gagnent en possédant et en exploitant des sites Flex multi-vendeurs. Le lancement de MSF réduira également considérablement le temps de lancement des produits des vendeurs sur le marché et contribuera également à éliminer des coûts opérationnels importants. Ces avantages peuvent aider à soutenir et à stimuler la numérisation des PME qui cherchent à accéder et à servir une large clientèle via le marché en ligne », a déclaré Srikant Sreeram, directeur, Seller Flex chez Amazon India dans un communiqué.

Les entrepreneurs locaux, selon Amazon, seraient en mesure de générer des flux de revenus supplémentaires en s’engageant avec les vendeurs et en rejoignant d’autres programmes Amazon comme Amazon Easy pour fournir une expérience d’achat assistée aux clients ou mettre en place Amazon Digital Kendra – un centre de ressources de brique et de mortier pour fournir aux MPME avec la possibilité de découvrir les avantages du commerce électronique. Plus de 100 PME, y compris des startups et des marques, des femmes entrepreneurs, des artisans et des tisserands, lanceraient plus de 2 400 nouveaux produits dans toutes les catégories, tandis que plus de 75 000 magasins hors ligne locaux sur Amazon feront leurs débuts au Prime Day.

