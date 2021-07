Vente Amazon Prime Day : plus de 100 PME vendeuses lanceront plus de 2 400 nouveaux produits cette année

Amazon Prime compte actuellement plus de 200 millions de membres dans 22 pays, dont l’Inde (image .)

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Alors qu’Amazon se prépare pour son événement de vente Prime Day les 26 et 27 juillet, plus de 100 vendeurs de petites et moyennes entreprises (PME) sur son marché lanceraient plus de 2 400 nouveaux produits dans des catégories telles que la maison et la cuisine, la mode, la beauté, les bijoux, la papeterie , pelouse et jardin, épicerie et électronique, a annoncé dimanche la société. Les vendeurs incluraient des startups et des marques, des femmes entrepreneurs, des artisans et des tisserands. De plus, plus de 75 000 vendeurs de « boutiques locales sur Amazon » de plus de 450 villes feront leurs débuts Prime Day en Inde, a déclaré Amazon. En outre, plus de 800 startups et marques dans le cadre d’Amazon Launchpad, qui est un programme mondial qui propose des produits de startups et de marques émergentes aux clients d’Amazon, lanceraient des produits dans les domaines de l’électronique, de l’épicerie, de la beauté et du toilettage, des vêtements et de la maison et de la cuisine.

« Dans la continuité de nos efforts pour permettre aux petites entreprises de rebondir, nous dédions ce Prime Day aux PME, dont plus de 75 000 magasins hors ligne locaux sur Amazon qui feront leurs débuts Prime Day », a déclaré Pranav Bhasin, directeur, MPME et partenaire de vente. Expérience, Amazon India dans un communiqué.

Amazon a également déclaré que plus de 500 entreprises dirigées par des femmes, des ONG et des organismes gouvernementaux du programme Amazon Saheli fourniraient plus de 90 000 produits, tandis que plus de 1,2 million d’artisans du programme Amazon Karigar offriraient des offres sur plus de 272 objets d’artisanat comme les saris sambalpuri, les saris jamdani, imprimés en bloc. robes, poterie d’art bleu pendant le Prime Day. Amazon Prime compte actuellement plus de 200 millions de membres dans 22 pays, dont l’Inde.

La société avait annoncé plus tôt cette semaine qu’elle développerait son réseau de centres de distribution avec l’expansion de ses neuf centres existants et le lancement de 11 nouveaux centres. L’expansion augmentera de 40 % la capacité de stockage dans les centres de distribution de l’entreprise, tandis que la capacité de stockage totale s’élèvera à 43 millions de pieds cubes pour ses vendeurs de 8,5 lakh, dont la majorité sont des MPME. “Un réseau de distribution étendu permettra aux vendeurs de minimiser leurs dépenses en capital et de se concentrer sur la sélection des clients, tandis qu’Amazon les aide à stocker, traiter et livrer leurs commandes”, a déclaré Amazon.

