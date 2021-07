Vente Amazon Prime Day plus tard ce mois-ci : téléphones mobiles, offres électroniques prévues ; vérifier les dates

Les offres seront proposées dans différentes catégories, notamment les smartphones, les appareils électroménagers, l’électronique grand public, les appareils Amazon et autres.

Lors de son événement annuel Prime Day en Inde, Amazon devrait proposer diverses offres et remises aux acheteurs. Il s’agit d’un événement de deux jours qui se déroulera les 26 et 27 juillet, au cours duquel le géant du commerce électronique lancera également de nouveaux produits de grandes marques et de MPME sur sa plateforme en ligne. Les offres seront proposées dans différentes catégories, notamment les smartphones, les appareils électroménagers, l’électronique grand public, les appareils Amazon et autres.

Amazon a également déclaré qu’il présenterait des produits de petites et moyennes entreprises (PME) afin de les aider à rebondir après la perturbation économique provoquée par la deuxième vague de Covid-19.

(À mettre à jour..)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.