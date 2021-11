Vente annuelle Affinity Mac/iOS Black Friday en direct jusqu’à 55% de réduction : Designer, Photo, modules complémentaires, plus

La vente annuelle Affinity Black Friday est maintenant en ligne, offrant ce qui est facilement parmi les meilleures offres d’applications de manipulation d’images Black Friday de l’année. Non seulement nous suivons jusqu’à 55% ou plus sur les applications populaires Affinity Designer et Affinity Photo via l’App Store et le Mac App Store, mais vous trouverez également jusqu’à 30% de réduction sur tout le site sur le site officiel. Les offres directes incluent de nombreux modules complémentaires officiels de la marque pour ces suites d’images de classe mondiale, ainsi que des offres approfondies sur les cahiers d’exercices officiels de la marque pour en savoir plus sur les «compétences de base nécessaires jusqu’aux outils et techniques les plus puissants». Rendez-vous ci-dessous pour découvrir les meilleures offres d’applications de manipulation d’images Black Friday d’Affinity.

Vente Affinity Black Friday :

Vous trouverez toutes les offres officielles Affinity Black Friday disponibles directement sur sa page d’accueil ainsi que les magasins d’applications d’Apple, qui sont tous soigneusement organisés ci-dessous. Les baisses de prix d’Affinity allaient déjà être parmi, sinon, les meilleures offres d’applications de manipulation d’images Black Friday cette année et nous venons de voir une mise à jour sérieuse arriver cet été avec des améliorations majeures des performances et plus encore. Lisez à propos de ceux sur ., puis dirigez-vous ci-dessous pour toutes les baisses de prix.

iOS universel : Concepteur d’affinité : 10 $ (Rég. 22 $)

Mac: Concepteur d’affinité : 38 $ (Rég. 55 $)

iPad : Photo d’affinité : 10 $ (Rég. 22 $)

Mac: Photo d’affinité : 38 $ (Rég. 55 $)

Mac: Éditeur d’affinité : 38 $ (Rég. 55 $)

iOS/Mac : 30 % de réduction sur les packs complémentaires de contenu Affinity

iOS/Mac : Cahiers d’exercices officiels d’affinité maintenant 30% de réduction

Et pendant que nous sommes sur le sujet, nous suivons également l’un des meilleurs prix jamais enregistrés sur Parallels Desktop 17. Sans parler d’une pléthore de baisses de prix rares via l’App Store dans le tour d’horizon de ce matin, notamment Paprika Recipe Manager 3, ABBYY Business Card Reader Pro, Cloud Outliner Pro, Cross DJ Pro et bien plus encore.

En savoir plus sur Affinity Photo :

Plus rapide, plus fluide et plus puissant que jamais, Affinity Photo continue de repousser les limites des logiciels de retouche photo professionnels. Avec un énorme ensemble d’outils spécialement conçu pour les professionnels de la création et de la photographie, il a tout ce dont vous avez besoin pour éditer et retoucher des images, créer des compositions multicouches à part entière ou de belles peintures raster, et bien plus encore.

