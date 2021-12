Vente Apple Days : iPhone 13, iPad 2021, M1 MacBook Air bénéficient de remises importantes ; vérifier les détails

Voici votre chance de récupérer votre appareil Apple préféré à des prix jamais vus auparavant.

En attente de remises pour acheter ce produit Apple ? Eh bien n’attendez plus. Vijay Sales a lancé ses offres Apple Days de fin d’année, en ligne et hors ligne, qui se dérouleront d’aujourd’hui au 31 décembre.

Le détaillant fait la promotion de prix spéciaux sur les iPhones et autres produits Apple tels que Watch Series 7, AirPods Pro, AirPods 3, iPads et MacBooks.

L’iPhone 13 est disponible à un prix effectif de Rs 69 900, qui peut être encore édulcoré en utilisant le prix de la valeur d’échange.

Pendant la vente Apple Days, l’iPhone 13 Mini sera disponible à Rs 60 400, tandis que l’iPhone 13 Pro commence à Rs 108 900, l’iPhone 13 Pro Max à Rs 118 400, l’iPhone 11 à Rs 43, 400 et l’iPhone 12 à Rs 56 200.

Lire aussi | Oppo Find N pratique: L’amour au premier pli

Les titulaires de la carte HDFC Bank peuvent se prévaloir d’une offre de remboursement jusqu’à Rs 10 000.

iPhone 13 à Rs 61 900 : voici comment fonctionne l’accord

L’iPhone 13, dont le prix est de 79 900 Rs, peut être acheté pour seulement 61 900 Rs. L’appareil est proposé au prix de 75 900 roupies. De plus, les clients de HDFC Bank peuvent opter pour un cashback de Rs 6 000. Pour l’échange avec un vieux smartphone fonctionnel, les prix seront réduits de 5 000 Rs supplémentaires, complétés par une autre remise de 3 000 Rs.

Lire aussi | Guide d’achat iPhone 2021: Comment choisir le meilleur iPhone selon votre budget aujourd’hui

Le cashback de l’iPhone 13 Mini est de Rs 6 000, tandis que celui de l’iPhone 12, de l’iPhone 13 Pro et de l’iPhone 13 Pro Max est de Rs 5 000. L’iPhone 11 a un cashback de Rs 4 000.

L’iPad 9e génération est disponible à Rs 26 600, y compris un cashback de Rs 3 000 HDFC Bank. L’iPad Air 4e génération peut être acheté pour 46 900 Rs, dont un cashback de 4 000 Rs, tandis que l’iPad Pro est disponible pour 63 500 Rs avec un cashback de 4 000 Rs.

Le MacBook Air M1 est disponible à son prix le plus bas jamais enregistré de Rs 77 610, offert avec un cashback de Rs 6 000. Le MacBook Pro M1 se vend à Rs 103 610 avec un cashback de Rs 7 000. D’un autre côté, un cashback de Rs 10 000 signifie que le MacBook Pro M1 Pro est disponible à Rs 171 200.

Lire aussi | Krafton introduit l’interdiction permanente des appareils sur Battlegrounds Mobile India pour les tricheurs

L’Apple Watch Series 7, avec un cashback de Rs 3 000 pour les clients de la HDFC Bank, est disponible à Rs 36 100. L’Apple Watch SE est livrée avec un cashback de Rs 2 000 pour Rs 25 900. De plus, les AirPods Pro peuvent être achetés pour un modeste Rs 17 990 avec un cashback de Rs 2 500.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.