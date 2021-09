Vente Apple Labor Day 2021: offres sur iPads, AirPods, Apple Watch et MacBooks

L’événement de vente Apple de la fête du Travail est arrivé, ce qui signifie des offres incroyables sur les appareils les plus vendus d’Apple, notamment les AirPod, les iPad, l’Apple Watch et les MacBook. Pour vous aider à trouver toutes les meilleures offres en un seul endroit, nous avons créé ce guide avec les meilleures ventes Apple de la fête du Travail pour vous ci-dessous.

Certaines offres de surligneurs incluent l’Apple Watch 6 la plus vendue à 329 $, soit seulement 5 $ de plus que le prix record, les AirPods Pro à 189,98 $ (contre 249 $) et le puissant iPad Air 4 en vente pour un tout -prix bas de 499,99 $ (au lieu de 599 $).

Découvrez ci-dessous plus des meilleures offres Apple de la fête du Travail d’aujourd’hui, et si vous recherchez plus de bonnes affaires, vous pouvez voir notre tour d’horizon des meilleures ventes de la fête du Travail de détaillants comme Best Buy, Walmart et Home Depot.

Offres Apple pour la fête du Travail

AirPods avec boîtier de charge filaire : 159 $ 113,99 $ sur Amazon

Économisez 44 $ – Nous n’avons vu les AirPod 2019 en dessous de ce prix de 114 $ que lors d’événements de vente majeurs comme le Black Friday, mais avant juin, nous étions plus habitués à un prix de 130 $. Cela signifie que vous obtenez toujours une bonne affaire sur les AirPod 2019 standard ici, même s’ils sont tombés à 99 $ auparavant. Vous pouvez également récupérer les AirPod avec étui de chargement sans fil pour 149,99 $ (contre 199 $).

Voir l’offre

Apple AirPods Pro : 249 $ 189,98 $ sur Amazon

Économisez 59 $ – Amazon propose les AirPods Pro les plus vendus au prix de 189,98 $, grâce à la remise massive de 59 $ d’aujourd’hui. C’est la meilleure offre que vous puissiez trouver en ce moment et seulement 20 $ de plus que le prix record du Black Friday. Pour le moment, les écouteurs sans fil sont actuellement en stock et prêts à être expédiés, nous vous recommandons donc de saisir cette offre Apple Labor Day pendant que vous le pouvez.

Voir l’offre

Apple Watch série 6 (40 mm, GPS) : 399,99 $ 329 $ sur Amazon

Économisez 70 $ – Vous pouvez obtenir l’Apple Watch 6 la plus vendue en vente pour un prix record de 329 $ sur Amazon, soit seulement 5 $ de plus que le prix record. La montre intelligente de 40 mm comprend un nouveau processeur S6, une surveillance de l’oxygène dans le sang, une application ECG et un suivi de l’altitude.

Voir l’offre

Apple Watch SE : 279 $ 249 $ sur Amazon

Économisez 30 $ – Amazon a l’Apple Watch SE en vente pour 249 $ – seulement 20 $ de plus que le prix record et la meilleure offre que nous ayons vue cette année. La smartwatch économique – à nos yeux – est le meilleur choix que l’Apple Watch 6 car elle est livrée avec Fitness Plus et supprime le suivi inutile de l’ECG et de l’oxygène dans le sang.

Voir l’offre

Apple AirPod Max : 549 $ 489,99 $ sur Amazon

Économisez 59 $ – La vente Apple d’aujourd’hui pour la fête du Travail a les puissants AirPods Max qui sont en vente pour 489,99 $ sur Amazon – seulement 20 $ de plus que le prix record. Les écouteurs supra-auriculaires sont dotés d’une suppression active du bruit pour bloquer les bruits indésirables et offrent jusqu’à 20 heures d’autonomie.

Voir l’offre

iPad Air 4 (64 Go) : 599 $ 499,99 $ sur Amazon

Économisez 100 $ – Amazon a l’iPad Air 4 en vente pour 499,99 $ – c’est le prix le plus bas que nous ayons vu et 20 $ de moins que la meilleure offre de Prime Day. La tablette iPad Air 2020 est livrée avec 64 Go de stockage et comprend Touch ID, Apple Pay et offre jusqu’à 10 heures d’autonomie.

Voir l’offre

Apple MacBook Air (2020) : 999 $ 849 $ sur Amazon

Économisez 150 $ – Notre offre Apple préférée pour la fête du Travail est le MacBook Air 2020 qui est en vente à un prix record de 849,99 $ lorsque vous appliquez les économies supplémentaires de 100 $ à la caisse. L’ordinateur portable de 13 pouces est doté de la puissante puce M1 d’Apple, de 256 Go de stockage, de 8 Go de RAM et offre jusqu’à 18 heures d’autonomie.

Voir l’offre

MacBook Pro M1 (256 Go) : 1 299 $ 1 149,99 $ sur Amazon

Économisez 149 $ – Les offres Apple pour la fête du Travail touchent également le modèle M1 Pro sur Amazon, avec une remise massive de 149 $ sur la configuration de 256 Go, qui est le meilleur prix que vous puissiez trouver actuellement. Vous mettez à niveau vos haut-parleurs et votre micro sur ce modèle, avec également des améliorations de refroidissement supplémentaires sous le capot.

Voir l’offre

Plus d’offres Apple

Vous pouvez acheter plus d’offres avec le meilleures offres AirPod et voir le meilleures offres Apple Watch pas chères.

Si vous recherchez plus de bonnes affaires technologiques, vous pouvez voir notre tour d’horizon des meilleures Vente d’ordinateurs portables pour la fête du travail et le meilleur Ventes télévisées de la fête du Travail.