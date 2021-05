Vente Apple Watch à partir de 120 $ + chargeur officiel MagSafe 30 $

Alors que nous commençons la semaine, toutes les meilleures offres du jour commencent avec une série de remises Apple Watch et iPhone remises à neuf de 120 $. C’est en plus des étuis officiels iPhone 11 / Pro / Max à partir de 15 $ et le chargeur MagSafe d’Apple pour 30 $. Frappez le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

La vente Apple Watch et iPhone d’un jour de Woot commence à 120 $ (remise à neuf certifiée)

Aujourd’hui seulement, Woot propose divers modèles d’iPhone et d’Apple Watch remis à neuf de 120 $. Parmi toutes les réductions, notre premier choix est le GPS Apple Watch Series 5 44 mm à 270 $. Atteignant généralement 429 $ à l’état neuf, l’offre d’aujourd’hui représente le deuxième meilleur prix de l’année et se situe à moins de 10 $ du plus bas de tous les temps. Le modèle GPS 40 mm est également en vente pour 250 $, en baisse de 399 $.

Le portable de la génération précédente d’Apple offre bon nombre des mêmes fonctionnalités que la nouvelle série 6, comme un affichage permanent et une surveillance ECG, mais à un prix plus abordable accentué par les soldes d’aujourd’hui. En plus de la liste habituelle des fonctionnalités de suivi des exercices et de l’intégration avec Fitness +, il existe un design résistant à la natation pour compléter l’ensemble.

Économisez sur les étuis officiels iPhone 11 / Pro / Max à partir de 15 $

Amazon propose actuellement une réduction sur un certain nombre de coques officielles pour iPhone 11 / Pro / Max à partir de 15 $. Notre premier choix est l’étui en cuir pour iPhone 11 Pro chez 15 $. En baisse par rapport à son taux habituel de 49 $, l’offre d’aujourd’hui représente 69% d’économies, bat notre mention précédente de 9 $ et correspond au plus bas historique établi une fois avant en septembre de l’année dernière.

Les étuis en cuir officiels d’Apple sont depuis longtemps un favori pour ceux qui cherchent à protéger leur iPhone sans renoncer à une apparence et à une sensation plus haut de gamme. Composée de cuir européen spécialement tanné et fini, cette housse est complétée par des boutons en aluminium usiné et une doublure en microfibre à l’intérieur pour une protection supplémentaire. Regardez de plus près dans notre examen pratique, qui couvre également de nombreux autres cas en vente aujourd’hui.

Chargeur MagSafe officiel d’Apple jusqu’à 30 $

Amazon propose actuellement le nouveau chargeur MagSafe d’Apple pour 30 $. En baisse de 39 $, l’offre d’aujourd’hui est toujours l’une des premières réductions notables que nous ayons vues, bat notre précédente mention de 4 $ et marque un nouveau plus bas historique sur l’accessoire iPhone 12 récemment sorti. Si vous avez acheté l’un des derniers combinés d’Apple l’automne dernier ou à tout moment depuis, le nouveau chargeur MagSafe d’Apple vaut certainement la peine d’être intégré à votre kit. Offrant un design magnétique qui se fixera à l’arrière de votre iPhone 12, il fournit jusqu’à 15W de puissance sans avoir à brancher un câble.

