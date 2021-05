Vente au détail de 8 crores, les commerçants en gros encourent une perte commerciale de 6,25 lakh CR en raison des restrictions de Covid

L’Inde a signalé plus de 4 cas de lakh pour la cinquième journée consécutive dimanche, alors même que le nombre a légèrement diminué à 4,03 cas de lakh contre 4,14 cas de lakh jeudi.

Impact de Covid sur les MPME: Environ 8 commerçants de crore en Inde ont subi une perte commerciale cumulative de 6,25 crore de lakh Rs en avril en raison de multiples restrictions Covid, notamment des verrouillages, des couvre-feux, etc., imposées par les gouvernements des États. L’organe faîtier de la communauté des commerçants Confédération de tous les commerçants de l’Inde dans un communiqué avait partagé les données provenant de plus de 40 000 associations représentant environ 8 commerçants de crore sous son égide. «La perte commerciale totale dans le pays en raison de la pandémie de covid s’élève à environ Rs 6,25 crore lakh pour le mois d’avril… La perte de revenus cumulée pour le gouvernement s’élève à environ Rs 75 000 crores», a déclaré le CAIT.

Sur la perte commerciale totale de Rs 6,25 lakh crore, il y a eu une perte commerciale estimée d’environ Rs 4,25 lakh crore pour les entreprises de détail, tandis que le commerce de gros a subi une perte d’environ Rs 2 lakh crore, selon le président national du CAIT, BC Bhartia et le secrétaire général. Praveen Khandelwal. «Certes, les chiffres des pertes commerciales ne sont pas seulement élevés et parlent de la dévastation du commerce intérieur, mais les chiffres correspondants de décès dus aux covid ne peuvent être négligés.»

Dimanche, la confédération dans une communication envoyée au Premier ministre Narendra Modi a appelé à un verrouillage national pour contrôler la pandémie. Il a également demandé la mise en place d’un «groupe de travail pédiatrique» pour contrer la troisième vague où les enfants pourraient également être infectés.

Lisez aussi: Les achats du gouvernement auprès des MPE diminuent pour la deuxième année consécutive, même si la part des achats globaux augmente

La Fédération indienne de l’Association des détaillants (FRAI), qui représente environ 4 crores de micro, petits et moyens détaillants du pays, avait déclaré à Financial Express Online le mois dernier que les restrictions de verrouillage pourraient coûter au moins environ 40% des revenus mensuels de les micro-détaillants. «L’impact sera dans tous les secteurs, en particulier pour les catégories non essentielles, tandis que les magasins kirana peuvent avoir un peu de répit comme l’an dernier. S’il y a un verrouillage complet et prolongé dans tout le pays, les magasins de vente au détail de biens et services non essentiels seront réduits à zéro et devront fermer », a déclaré Vinayak Kumar, secrétaire général de FRAI à Financial Express Online.

L’Inde, dimanche, a signalé plus de 4 cas de lakh pour le cinquième jour consécutif alors même que le nombre a légèrement diminué à 4,03 cas de lakh contre 4,14 cas de lakh jeudi. Alors que le Tamil Nadu, le Karnataka, le Kerala, le Bihar et Delhi sont sous verrouillage complet, des États comme le Maharashtra, le Punjab, l’Uttar Pradesh, le Jharkhand, le Gujarat, le Telangana, etc., ont annoncé des restrictions plus strictes et des couvre-feux le week-end ou la nuit, etc.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.