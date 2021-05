Vente au détail de mode: les marques de mode de la rue haute regardent les plateformes en ligne; chercher à stimuler les ventes en lançant la gamme #WFH

Les marques doivent être plus douces dans leur communication et ne pas être trop énervées, estiment les experts

Alors que la pandémie continue de ravager la vie des gens, l’un des plus grands défis pour les magasins physiques a été de regagner du terrain. Ainsi, afin de rester pertinentes, les marques de vêtements et de style de vie ont introduit un ensemble d’initiatives allant de la boutique à domicile au lancement de vêtements confortables en plus d’étendre leur présence en ligne, pour inciter le client à faire ses achats. «Pour notre sous-marque Label Ritu Kumar, les achats à domicile et WhatsApp représentent 10 à 12% des ventes réalisées par le magasin. Alors que les ventes en ligne représentent 14% des ventes globales », a déclaré Amrish Kumar, directeur général de Ritu Kumar, à BrandWagon Online. La société a récemment lancé «Label Basics» pour répondre à la tendance des vêtements de travail à domicile et d’athlétisme. Le prix de la gamme commence à partir de Rs 1 500 et est destiné aux plus jeunes. En outre, la société a lancé la marque de prêt-à-porter Aarké pour exploiter le segment intermédiaire des vêtements pour femmes.

Pendant ce temps, Forever New prévoit de déployer une ligne décontractée et décontractée cet été pour les consommateurs travaillant à domicile. «En ligne, nous avons continué avec des remises et des offres basées sur des dalles sur nos produits pour inciter les consommateurs car il y a une morosité dans le sentiment et une appréhension à dépenser», a déclaré Dhruv Bogra, responsable pays Inde chez Forever New. La société affirme que les ventes en ligne représentent environ 25 à 30% de son activité globale, contre 15 à 20% avant la pandémie. Des marques telles que Forever New, Marks & Spencer offrent des rabais importants allant jusqu’à 50% en ligne. Et United Colors of Benetton prévoit de lancer son propre portail d’ici juillet-août 2021, dans le cadre de sa stratégie d’expansion. «Le commerce en ligne représente environ 20% de notre chiffre d’affaires. Pour nous, le support continuera à croître de 15 à 20% au cours des deux ou trois prochaines années », a déclaré Sundeep Chugh, PDG et directeur général de Benetton India.

Les achats en ligne étant susceptibles de se poursuivre au cours de la deuxième vague de la pandémie, les marques prévoient d’allouer un pourcentage important de leurs dollars de marketing sur les plateformes numériques, la plupart d’entre elles investissant entre 60 et 70% sur le support. «Une part importante de nos investissements et de notre marketing servira à stimuler l’engagement numérique avec nos consommateurs, l’engagement avec les blogueurs et la création de trafic pour notre site Web», a déclaré Bogra, ajoutant que les dépenses marketing globales pour FY22 augmenteront de 20 à 25%.

Les parties prenantes de l’industrie estiment que la demande de vêtements de confort et de détente plus durables, fonctionnels et de haute qualité, à mesure que le “ travail à domicile ” devient la nouvelle norme, est susceptible d’augmenter. Par conséquent, les marques devront se préparer en conséquence. «Les consommateurs ont également évolué vers des modes de vie plus sains et, par conséquent, la santé et le bien-être sont devenus une priorité», a déclaré un porte-parole d’UNIQLO Inde. Au vu de la pandémie, la marque a lancé le service Shop-from-Home pour livrer des produits aux personnes dans plus de 17 000 codes PIN à travers le pays.

Pour Ashwini Deshpande, cofondatrice et directrice d’Elephant Design, les marques de mode de la grande rue doivent exploiter des opportunités telles que des spectacles de malle spécifiques à la localité dans les espaces extérieurs, des gammes spéciales pour le travail à domicile, en plus d’introduire des tissus plus naturels pour avoir un aspect net. le repassage a disparu, mais le besoin de confort est bien plus grand. «Ces marques doivent également être plus douces dans leur communication et ne pas être trop énervées. Les temps sont durs et tout le monde a besoin de tout l’amour et de l’attention », a-t-elle ajouté.

