Vente aux enchères caritative d’Edward Snowden sur le NFT “ Stay Free ” vendu pour près de 5,5 millions de dollars

Le partisan de Bitcoin, Edward Snowden, président de Freedom of Press, a organisé cette semaine une vente aux enchères caritative NFT qui s’est conclue vendredi soir.

L’œuvre numérique intitulée «Stay Free» (Edward Snowden, 2021) a été vendue pour 2 224 ETH, d’une valeur de 5 384 548,64 $ à un PleasrDAO anonyme.

PleasrDAO, une organisation autonome décentralisée (DAO) formée il y a quelques semaines à peine, a également acheté la vidéo de lancement d’Uniswap v3 NFT pour environ 500 000 $.

Il possède désormais l’œuvre d’art numérique unique et signée qui combine l’intégralité d’une décision de justice historique statuant que la surveillance de masse de l’Agence de sécurité nationale a violé la loi, avec le portrait emblématique du lanceur d’alerte par Platon. C’est le seul NFT connu produit par Snowden.

La vente aux enchères du jeton non fongible a été réalisée par le lanceur d’alerte de la NSA Snowden au nom de l’organisation à but non lucratif Freedom of the Press Foundation, où il est président du conseil d’administration depuis 2016.

Snowden a été un ardent défenseur du Bitcoin et des crypto-monnaies pour sécuriser les journalistes, les lecteurs et les membres du grand public. Snowden a dit,

«Les applications émergentes de la cryptographie peuvent jouer un rôle important dans la défense de nos droits. Cette vente aux enchères stimulera le développement d’utilisations précieuses et protégeant la vie privée du cryptage, pour sauvegarder la liberté de la presse et servir le public.

100% du produit de la vente aux enchères sera utilisé pour développer et améliorer une technologie capable de protéger les journalistes et leurs sources, comme leur système de soumission d’alerte open source SecureDrop, a déclaré Trevor Timm, directeur exécutif de l’organisation.

La vente aux enchères caritative d’Edward Snowden sur le NFT “ Stay Free ” vendu pour près de 0,5 million est apparue pour la première fois sur BitcoinExchangeGuide.