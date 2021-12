Vente aux enchères de 2014 : Bharti paie 15 519 crores de redevances pour le spectre

La dette nette de Bharti à la fin du trimestre de septembre s’élevait à Rs 1,66 lakh crore.

Bharti Airtel a déclaré vendredi avoir payé 15 519 crores de roupies au département des télécommunications (DoT) pour le paiement anticipé de l’intégralité des passifs différés relatifs au spectre acquis lors de l’enchère tenue en 2014. La société avait acquis le spectre 128,4 MHz, qui comprend le spectre. il a acquis de Telenor, pour Rs 19 051 crore lors de la vente aux enchères de 2014.

Ces passifs étaient exigibles en versements annuels de l’exercice 26-2027 à l’exercice 31-2032 et portaient un taux d’intérêt de 10 % (le taux le plus élevé parmi les passifs différés et les emprunts) et une durée de vie résiduelle moyenne de plus de 7 ans. Le remboursement anticipé entraînerait probablement des économies d’intérêts d’environ 3 400 crores de roupies sur la durée de vie résiduelle du capital entièrement substitué, a déclaré la société.

Après cela, Bharti se retrouve avec des frais de spectre d’environ Rs 75 000 crore, qui sont payables en versements différés au-delà de 2032, car la société a récemment opté pour un moratoire de quatre ans sur ces paiements, offert par le gouvernement. Cela signifie que la société paierait désormais les redevances de spectre en plusieurs versements pour les ondes achetées lors d’enchères organisées en 2015 et au-delà.

Les premières enchères ont été organisées par le gouvernement en 2010 pour le spectre 3G, mais à cette époque, les entreprises devaient payer le montant total de l’offre à l’avance. Ce n’est que dans les enchères organisées depuis 2013 que le gouvernement a introduit la notion de paiement différé. En vertu de celui-ci, les entreprises sont censées payer 25 à 33% du montant total de l’offre à l’avance, suivi d’un moratoire de deux ans et le reste en versements égaux étalés sur 16 ans avec la valeur actuelle nette intacte.

Le gouvernement avait accordé un moratoire supplémentaire de deux ans – FY21 et FY 22 – aux entreprises sur le paiement d’acomptes provisionnels, et un moratoire supplémentaire de quatre ans dans le cadre du plan de relance fourni en septembre de cette année.

Bharti a déclaré qu’il continue d’exercer des flexibilités vers une structure de capital plus forte et efficace. « La société se félicite de la décision du DoT qui donne à l’industrie la possibilité de payer par anticipation ses dettes différées à tout moment sur la base de sa VAN aux taux d’intérêt spécifiés pour l’enchère respective. Cela permet aux titulaires de licence de planifier et d’utiliser efficacement leurs flux de trésorerie », a déclaré la société dans un communiqué.

Avant Bharti, Reliance Jio avait acquitté l’intégralité des frais de spectre différés liés à l’enchère de 2016 s’élevant à environ Rs 10 700 crore.

