Vente aux enchères d’œuvres d’art VR NFT de 100K minimum

Suivez la chute sur Twitch depuis https://www.twitch.tv/terravirtua

De 14h BST au 27.

Enchérissez ici par la suite: Br8ve VR

La vente aux enchères durera à Terra Virtua à partir d’aujourd’hui jusqu’au 27 lors du sommet de l’AIBC à Dubaï.

Des lunettes et des œuvres VR seront disponibles pour être visionnées à la conférence et en privé sur demande.

Voir la bande-annonce du film ici du studio VESA.

Le BR8VE

C’était d’abord une œuvre d’art commandée par l’un des premiers crypto OG anonymes, qui a révélé que Satoshi Nakamoto est huit experts différents dans leurs domaines. “ L’histoire de Bitcoin jusqu’à présent ” m’a pris cinq mois pour devenir une œuvre d’art, et six mois avec l’assistant 3D Frank Spalteholz, ainsi que le compositeur Mighty33 pour la transformer en une œuvre d’art exclusive à la réalité virtuelle.

La pièce contient un mini-documentaire de 30 minutes à ce sujet, expliquant le contexte. Regardez ici

Le premier des 10 NFT est réservé au mystérieux OG, qui peut être l’une des huit personnes, et neuf autres seront désormais vendus sur le marché avec un casque Varjo. La société finlandaise Varjo possède la visionneuse de réalité virtuelle la plus avancée au monde, uniquement disponible pour les acteurs industriels tels qu’Apple, Lockheed Martin, Boeing, Volvo, etc. La visionneuse n’est pas disponible dans le commerce et a une résolution 8K étonnante avec laquelle les gens pilotent des avions et effectuent des chirurgies. grands hôpitaux, et vous. Le NFT est livré avec des écouteurs, des pilotes, un ordinateur portable puissant et une copie en gros caractères signée physiquement de la version originale. Il est configuré pour dépanner à distance afin d’assurer une transition en douceur.

Vous pouvez voir un aperçu 2D de l’œuvre ici, ainsi qu’écouter la magnifique bande-son de Mighty, qui capture parfaitement le danger, la tension et la puissance de Bitcoin Island dans son purgatoire.

La version 2D

Voulez-vous avoir des lunettes de réalité virtuelle de qualité astronaute qui ne sont pas disponibles ailleurs sur le marché? L’illustration est livrée avec une bête d’ordinateur portable, le casque Varjo VR2pro et un mécanisme de dépannage à distance. Visitez Varjo.com

Enchère minimum de 100K USD

Les offres pour la version 2/10 commenceront à partir de 100K USD, mais comme nous savons que les gens aiment les choses exclusives, pour cette première version uniquement, nous proposerons une option “ acheter maintenant ” pour 1M USD, ce qui signifie qu’aucune autre version ne le fera. venir au marché. Ce sera donc un 2/2.

Découvrez comment VESA aborde ce problème dans un tweet ce matin.

Quelques mots de plus #VR Valientes sur la situation du marché, @elonmusk tweets et le #NFT le plus chaud avec @TerraVirtuaArt @ Mighty_33 En ligne aujourd’hui feom 2Pm BST pic.twitter.com/PKt0HBmAXp – VESA (@artbyvesa) 23 mai 2021

Jetez un œil à cette interview avec le co-fondateur Gary sur les raisons pour lesquelles Terra Virtua est si importante dans l’espace NFT, et son segment artistique sera bientôt une force avec laquelle il faudra compter ici.

VESA

Crypto-monnaie et artiste NFT

Tous les liens vers des sites physiques, NFT et plus ci-dessous

http://linktr.ee/ArtByVesa