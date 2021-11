Vente aux enchères d’ordinateurs Apple-1, l’un des six seuls dans un boîtier en bois de Koa

Oui, il est temps pour une autre vente aux enchères d’ordinateurs Apple-1, et celle-ci prétend être plus spéciale que la plupart.

Sur les 200 ordinateurs fabriqués, 50 d’entre eux ont été vendus via ByteShop sous forme de cartes nues qui obligeaient les clients à ajouter leurs propres boîtiers, claviers, moniteurs et alimentations. Parmi ceux-ci, seuls six se sont retrouvés dans des boyaux en bois de Koa…

Les commissaires-priseurs John Moran racontent l’histoire.

200 ordinateurs Apple-1 ont été conçus par Steve Wozniak et assemblés et testés par Steve Jobs, Patty Jobs (sa sœur) et Daniel Kottke dans la maison des Jobs. 175 d’entre eux ont été vendus pour 666,66 $, un chiffre qui répondait à l’amour de Wozniak pour la répétition des nombres. 50 des 175 ordinateurs ont été vendus à Paul Terrell, propriétaire de ByteShop à Mountain View, en Californie.

Lorsque Jobs a livré les 50 boîtes de magazines contenant chacune un kit Apple-1, Paul Terrell n’était pas content. Il prévoyait 50 unités tout-en-un qui pourraient simplement être branchées par le consommateur, un concept inédit à l’époque. Jobs a défendu sa livraison en soulignant que chaque boîte comprenait tous les éléments nécessaires pour composer la machine et a en outre convaincu Terrell que ByteShop pouvait réaliser un profit en vendant des claviers, des moniteurs et des alimentations dans leur magasin comme une opportunité de vendre le produit.

Le boîtier en bois qui abrite cet ordinateur est en bois de Koa. Dans les années 1970, le bois de Koa était abondant et facilement accessible, en particulier sur la côte ouest car il était originaire d’Hawaï, mais en raison du pâturage du bétail et de l’exploitation forestière extensive, le Koa est maintenant considéré comme beaucoup plus rare et plus cher. Il n’y a que six exemples connus de la caisse en bois de Koa, et cette unité est l’une d’entre elles.

L’ordinateur Apple-1 proposé n’a eu que deux propriétaires. Il a été acheté à l’origine par un professeur d’électronique au Chaffey College de Rancho Cucamonga, en Californie, qui l’a ensuite vendu à son élève en 1977.

Cet Apple-1 a récemment fait l’objet d’un vaste processus d’authentification, de restauration et d’évaluation par l’un des plus grands experts du domaine, qui a inspecté tous les composants et généré un rapport d’état complet pour l’Apple-1.

Le lot est accompagné d’une copie reliée de l’authentification professionnelle et du rapport d’état et d’un DVD de preuve de vie.

Cet ordinateur sera inclus dans le registre officiel des ordinateurs Apple-1 sous le nom « Chaffey College Apple-1 ».