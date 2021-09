Vente d’alcool, viande interdite dans un rayon de 10 km de Mathura-Vrindavan, zone déclarée zone de pèlerinage

La décision est considérée comme une tentative du BJP de consolider sa banque de votes hindous.

Avant les élections de l’Assemblée de l’État de l’année prochaine, le gouvernement de l’Uttar Pradesh a déclaré la zone de 10 km² de Mathura-Vrindavan comme site de pèlerinage. Le gouvernement BJP a également interdit la vente d’alcool et de viande dans la zone prescrite.

La décision a été annoncée par le cabinet du ministre en chef aujourd’hui. Il a indiqué qu’un total de 22 salles tombant dans la région ont été déclarées comme lieu de pèlerinage. « UP CM Shri Yogi Adityanath a déclaré aujourd’hui un total de 22 circonscriptions municipales tombant sur 10 km² de la région, gardant le lieu de naissance de Shri Krishna au centre de Mathura-Vrindavan, comme lieu de pèlerinage », a déclaré le CMO.

#UPCM @myogiadityanath मथुरा-वृंदावन स्थल को केंद्र में रखकर 10 वर्ग कि.मी. के कुल 22 नगर निगम वार्ड, क्षेत्र को तीर्थ स्थल के रूप में घोषित किया है।

@spgoyal @sanjaychapps1 @74_alok pic.twitter.com/wS6P6SnRYN – CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) 10 septembre 2021

La décision intervient 11 jours après que le CM a annoncé une interdiction de la vente d’alcool et de viande à Mathura. Yogi Adityanath avait annoncé cette décision à l’occasion de Janmashtami (30 août) en disant que la décision avait été prise après que des saints et des dirigeants politiques de la région de Braj l’aient exhorté à interdire la vente. CM Adityanath avait conseillé aux personnes impliquées dans le commerce de la viande ou de l’alcool de vendre du lait.

La décision est considérée comme une tentative du BJP de consolider sa banque de votes hindous. Le parti du safran mise déjà beaucoup sur le temple Ram à Ayodhya et le mouvement de réservation pour les électeurs de l’OBC. D’un autre côté, les partis d’opposition, dont le Parti Samajwadi et le BSP, s’efforcent également de séduire les électeurs brahmanes en plus de leur banque de votes traditionnelle composée respectivement de Yadavs et de Dalits.

Les scrutins de l’Assemblée de l’Uttar Pradesh pour 403 sièges auront lieu au début de l’année prochaine.

