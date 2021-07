Vente d’anniversaire de Nordstrom – Meilleures offres de bougies

Si vous êtes facilement séduit par les odeurs ou si vous avez commencé à créer une configuration WFH qui ressemble à une petite séance pour un, permettez-moi d’interrompre votre après-midi avec de très bonnes nouvelles. Vente d’anniversaire de Nordstrom s’ouvre enfin au public la semaine prochaine le mercredi 28 juillet, ce qui signifie que l’un des meilleurs (et seuls) moments de l’année pour trouver des offres sur les bougies bougies est proche.

Pour amener rapidement tous ceux qui ont passé si longtemps sur la Terre verte de Dieu sans acheter la vente d’anniversaire de Nordstrom, la vente culte comprend des exclusivités de mode et de beauté d’automne à prix réduit avant la saison. Les prix reviennent à leur valeur de détail habituelle lorsque la vente se termine le (*rappel fixe*) le 9 août.

Parmi les offres les plus folles à convoiter cette année, il y a les bougies, car Anniversary Sale propose une poignée d’ensembles exclusifs de marques de luxe qui sont rarement, voire jamais, en vente. Prenez, par exemple, l’ensemble votif de Malin + Goetz, qui comprend trois des créations les plus populaires de la marque dans la famille des parfums boisés et épicés pour seulement 42 $ (quand un seul votif de la marque coûte normalement 20 $). L’ensemble de cinq best-sellers de format voyage de Diptyque (y compris Baies et Figieurs !) est une autre affaire à ne pas manquer car chaque bougie ne coûte que 12 $.

Meilleures offres de bougies de vente anniversaire Nordstrom

Ensemble de bougies votives Boy Smells Late Bloomer

GARÇON Odeur

Ensemble de bougies parfumées format voyage diptyque

DIPTYQUE

Ensemble Bougie & Diffuseur APOTHEKE

APOTHÈQUE

Ensemble de bougies NEST New York pamplemousse et mandarine de Sicile

NID

Bougie d’anxiété sociale des plans annulés

PLANS ANNULÉS

Ensemble de 3 bougies parfumées Brooklyn Candle Studio

BOUGIE BROOKLYN

Jo Malone London ™ Ensemble de bougies Peony & Blush Suede et Lime Basil & Mandarin

JO MALONE

Ceux qui ont besoin de cadeaux d’hôtesse pour la haute saison des invitations à la maison de plage seraient sages de jeter un coup d’œil sur le parfum Lime, Basil & Madarin de Jo Malone ou la bougie culte au pamplemousse de NEST Fragrances.

Pour les amateurs de parfums floraux, veuillez noter le Late Bloomer Set de la marque entièrement naturelle Boy Smells, où chaque votive ne coûte que 11,20 $ la pièce. Les bougies de soja pleine grandeur de Mala the Brand, coulées à la main, peuvent également être achetées à plus de 30 pour cent de réduction. Et la liste est longue… Avec des offres emballées avec chic d’Apotheke, Canceled Plans, Brooklyn Candle Studio et (croyez-le ou non) d’autres marques font également partie de la vente.

Il convient de noter que la vente d’anniversaire est connue pour la vente d’articles (une preuve supplémentaire que la vie est en effet injuste), ce qui signifie que ce n’est certainement pas la vente sur laquelle tergiverser.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io