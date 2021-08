Vente d’Apple Watch SE à partir de 269 $ aux côtés d’Apple TV 4K

Nous avons atteint la moitié de la semaine de travail, et maintenant toutes les meilleures offres d’aujourd’hui ont afflué à la suite de ces baisses de prix Apple Watch SE à partir de 269 ​​$. C’est en plus de pouvoir marquer l’Apple TV de la génération précédente de 130 $ et les écouteurs Jaybird Vista 2 True Wireless ANC prêts pour l’entraînement pour 180 $. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Apple Watch SE désormais en vente avant watchOS 8

Amazon propose désormais une sélection de remises sur les modèles Apple Watch SE à partir de 269 ​​$. Avec autant que 40 $ en matière d’économies sur toute la gamme, vous pourrez économiser sur tout, des modèles d’entrée de gamme aux offres GPS + Cellular avec divers bracelets et même les éditions Nike + et plus encore chez B&H.

Apple Watch SE arrive avec tout ce que beaucoup ont appris à connaître et à aimer des appareils portables d’Apple, juste avec un facteur de forme plus abordable. Le seul compromis majeur de la série phare 6 est l’absence d’un capteur de sang/oxygène, mais sinon, vous regardez toujours l’écran Retina OLED emballé dans un design résistant à la natation avec une surveillance de la fréquence cardiaque, un suivi de la condition physique et Suite.

Marquez l’Apple TV 4K de la génération précédente à partir de 130 $

B&H propose l’Apple TV 4K 32 Go de génération précédente pour 130 $. En baisse de 179 $, vous recherchez la deuxième meilleure remise à ce jour en dehors de Prime Day qui se situe à moins de 10 $ de notre mention précédente. Vous pouvez également marquer le modèle 64 Go pour 160 $, contre 199 $ chez Best Buy.

Alors que nous avons récemment assisté au lancement d’un nouveau modèle avec la télécommande Siri rafraîchie, ceux qui peuvent vivre sans les nouvelles inclusions bénéficieront d’économies supplémentaires en optant pour l’Apple TV 4K de génération précédente. Outre la prise en charge du contenu Ultra HD et HDR, vous envisagez également l’intégration de HomeKit pour agir comme un hub parallèlement à l’accès à Apple Arcade et Fitness +.

Les nouveaux écouteurs Vista 2 ANC de Jaybird bénéficient d’une première remise à 180 $

Amazon propose désormais le casque Bluetooth Jaybird Vista 2 True Wireless Sport pour 180 $ dans deux styles. Vous cherchez normalement 200 $, vous regardez la toute première remise notable aux côtés de 20 $ d’économies sur les versions récentes.

Offrant une suppression active du bruit, les derniers écouteurs de Jaybird arrivent avec des conceptions prêtes pour l’entraînement soutenues par une étanchéité IP68 et des constructions résistantes aux chocs. Vous pourrez également compter sur un total de 24 heures de lecture sur une seule charge avec le boîtier compatible Qi.

