Vente de 3 jours Best Buy: économisez gros sur les offres d’écouteurs, de téléviseurs et d’ordinateurs portables ce week-end

Best Buy a lancé une autre vente de trois jours avec une vaste gamme d’offres sur les ordinateurs portables, les téléviseurs, les écouteurs, etc. Nous constatons des prix record sur certaines des technologies les plus en vogue en ce moment, mais il existe également de nombreuses remises sur les petits appareils de cuisine, les accessoires de jeu sur PC et les appareils domestiques intelligents. Vous voudrez cependant agir rapidement si vous repérez un prix qui vous plait, car ces économies fin dimanche.

Nous avons rassemblé ici tous nos meilleurs choix de la vente de Best Buy, en filtrant les meilleures offres de télévision pour choisir notre préféré (ce Hisense A6G de 50 pouces maintenant à 369,99 $, était 429,99 $), et en triant toutes les offres d’ordinateurs portables qui ne valent pas votre temps pour vous apporter cette économie de 130 $ sur un puissant modèle HP de 17,3 pouces (maintenant 599,99 $, était 729,99 $).

Cependant, certaines des offres les plus avantageuses reposent sur des produits qui sont actuellement à leurs prix les plus bas jamais enregistrés, ou s’approchent des remises record précédentes que nous n’avons pas vues toute l’année. Vous pouvez vous procurer l’Amazon Echo Show 5 pour seulement 44,99 $ (au lieu de 79,99 $), un retour à un niveau record que nous n’avions jamais vu auparavant sur Amazon Prime Day.

Les audiophiles peuvent également acheter une paire d’écouteurs Sony WH-1000XM4 pour seulement 278 $ (contre 349,99 $) pour revenir au prix de vente que nous voyons le plus régulièrement sur ces tasses. Les écouteurs leaders du secteur étaient disponibles pour 248 $ auparavant, mais seulement lors d’une vente flash particulièrement brève il y a quelques mois, vous obtenez donc toujours un excellent prix ici.

Vous pouvez vous diriger directement vers la section de la vente qui vous intéresse le plus juste en dessous, ou consulter nos meilleurs choix des meilleures offres plus bas sur la page.

Les meilleures offres de la vente de 3 jours Best Buy

Google Nest Mini : $49.99 34,99 $ chez Best Buy

Économisez 15 $ – C’est le meilleur prix que nous ayons vu sur le Google Nest Mini depuis des mois maintenant. Le haut-parleur intelligent de base et abordable vous permet d’écouter de la musique, de baisser la lumière, d’activer d’autres appareils, de régler des minuteries et bien plus encore avec un minimum de tracas. Si vous essayez cette technologie pour la première fois, c’est un moyen très bon marché de l’essayer.View Deal

Souris de jeu filaire Logitech G502 Hero : $49.99 37,99 $ chez Best Buy

Économisez 12 $ – Il s’agit du prix le plus bas que nous ayons jamais vu sur la souris de jeu Logitech G502 Hero, une remise qui est apparue à l’origine en juin, battant le précédent record de 2 $. Avec un capteur 25K DPI, des poids réglables et 11 boutons programmables, il y a aussi beaucoup de valeur ajoutée ici.Voir l’offre

Roku Streaming Stick+ : $49.99 39,99 $ chez Best Buy

Économisez 10 $ – Vous pouvez économiser 10 $ sur la clé de streaming Roku + 4K chez Best Buy ce week-end. C’est le prix le plus bas que nous ayons vu cette année et un excellent achat pour tous ceux qui cherchent à améliorer la sélection d’applications de leur téléviseur intelligent. Bien que nous ayons vu ce prix chuter à 29,99 $, c’était bien par rapport au Black Friday de l’année dernière, il s’agit donc toujours d’une excellente économie en ce moment.Voir l’offre

Amazon Echo Show 5: 79,99 $ 44,99 $ chez Best Buy

Économisez 35 $ – Un prix imbattable pour un écran intelligent simple qui s’adaptera à n’importe quel endroit de la maison pour vous tenir au courant des actualités, jouer de la musique, discuter avec des amis et vous donner le contrôle vocal sur d’autres appareils. Cette offre Best Buy correspond au plus bas historique que nous avons vu pour l’Echo Show 5 lors de la vente Amazon Prime Day de cette année.Voir l’offre

Mario Kart Live : Circuit à domicile : 99,99 $ 74,99 $ chez Best Buy

Économisez 25 $ – L’adaptation expérimentale en RA de Nintendo du plus grand coureur destructeur d’amitié au monde est un petit jouet amusant, original et fascinant. Cette dernière offre correspond au prix le plus bas que nous ayons vu pour le jeu Nintendo Switch. Une version avec un kart Luigi est également disponible.Voir l’offre

Friteuse à air à écran tactile Bella Pro Series de 8 pintes : 119,99 $ 79,99 $ chez Best Buy

Économisez 40 $ – Le Bella Pro est exclusif à Best Buy, et nous avons vu ce modèle de 8 pintes un peu moins cher lors des ventes précédentes. Cependant, une remise de 40 $ offre un excellent rapport qualité-prix ce week-end, d’autant plus que d’autres détaillants proposent actuellement des modèles similaires à plus de 100 $.Voir l’offre

Samsung Galaxy Buds+ : 149,99 $ 99,99 $ chez Best Buy

Économisez 50 $ – La seule fois où nous avons vu les Galaxy Buds + pour moins que cela, c’est lorsqu’ils sont tombés à 85 $ il y a environ un mois pour Amazon Prime Day. Si vous avez raté cette offre, il s’agit toujours d’un prix solide pour de superbes écouteurs avec une qualité audio impressionnante qui durera 11 heures avec une seule charge.Voir l’offre

Montre connectée Garmin Instinct : 249,99 $ 179,99 $ chez Best Buy

Économisez 70 $ – Nous n’avons jamais vu le Garmin Instinct 5 $ moins cher cette année, et c’était dans la vente Prime Day d’Amazon. Bien que ce prix ait chuté jusqu’à 149,99 $ dans le passé, nous n’avons pas vu de meilleure offre depuis un certain temps. De plus, pour ceux qui recherchent une montre intelligente robuste et durable, ils auront du mal à trouver un meilleur prix pour les fonctionnalités proposées ici ce week-end.Voir l’offre

Ordinateur portable Samsung Galaxy Book Go 14 pouces : 349,99 $ 249,99 $ chez Best Buy

Économisez 100 $ – Le Samsung Galaxy Book Go était déjà un ordinateur portable Windows très abordable offrant d’excellentes spécifications pour son prix. Cependant, avec 100 $ de réduction, vous obtenez un prix encore meilleur pour un processeur Snapdragon 7C, 4 Go de RAM et 128 Go de stockage.Voir l’offre

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (64 Go) : 349,99 $ 269,99 $ chez Best Buy

Économisez 80 $ – Nous ne sommes qu’à 20 $ du prix record de 249 $ sur ce Samsung Galaxy Tab S6 Lite, mais à 269,99 $, vous obtenez toujours une excellente offre ici. Ce prix a bondi de haut en bas au cours de l’année et n’a jamais été moins cher que 5 $ cette année. De plus, avec 64 Go de stockage et beaucoup de puissance sous le capot (bien que vous soyez un peu plus âgé maintenant), vous obtenez en fait un meilleur rapport qualité-prix avec cette offre que vous ne le feriez avec un iPad.Voir l’offre

Sony WH-1000XM4 : 349,99 $ 278 $ chez Best Buy

Économisez 71,99 $ – Nous n’avons vu un prix moins cher sur ces écouteurs Sony WH-1000XM4 que lors d’une très brève vente flash à Newegg, au cours de laquelle ce coût est tombé à 248 $. Avant cette remise, et depuis, nous ne les avons jamais vus baisser qu’à ce prix de 278 $. Cela signifie que vous obtenez une autre chance de profiter de l’une des meilleures remises que nous ayons vues sur la dernière version cette année.Voir l’offre

Téléviseur Hisense A6G 4K 50 pouces : 429,99 $ 369,99 $ chez Best Buy

Économisez 60 $ – Ce Hisense de 50 pouces offre une valeur fantastique pour seulement 369,99 $ ce week-end – c’est à seulement 20 $ du prix le plus bas que nous ayons jamais vu sur ce modèle particulier. La dernière fois que nous avons vu ce prix record, c’était en juillet, donc même s’il est probable que nous assisterons à un retour à 349,99 $ au cours des prochains mois, vous ne payez qu’un peu plus pour obtenir un prix toujours excellent ici.Voir l’offre

Microsoft Surface Pro 7 | Type de couverture noir : 959 $ 599 $ chez Best Buy

Économisez 360 $ – Il s’agit d’un retour à un excellent prix groupé sur une tablette Surface Pro 7 et un clavier Black Type Cover. Ces packs sont toujours les favoris du public, mais nous ne les voyons pas rester trop longtemps. Avec un processeur i3, 4 Go de RAM et un SSD de 128 Go, ce n’est pas la meilleure offre que nous ayons vue (c’était sur un modèle avec 8 Go de RAM à ce prix, repéré une seule fois l’année dernière), mais c’est le prix le plus bas que nous ayons. J’ai vu ici depuis longtemps.Voir l’offre

Ordinateur portable HP 17,3 pouces : 729,99 $ 599,99 $ chez Best Buy

Économisez 130 $ – Best Buy a un prix fantastique de 599,99 $ sur ce grand ordinateur portable HP de 17,3 pouces. Considérant qu’il y a 12 Go de RAM et un SSD de 512 Go à l’intérieur (des spécifications que nous voyons rarement pour moins de 600 $), vous obtenez beaucoup de puissance sous le capot – le tout pris en charge par un processeur i5 de 11e génération.Voir l’offre

Téléviseur LED Sony X85J 4K 65 pouces : 1599,99 $ 1099,99 $ chez Best Buy

Économisez 500 $ – Une économie massive de 500 $ ramène l’excellent X85J à son prix le plus bas depuis son lancement. Il comprend le HDR et deux de ces ports HDMI 2.1 très importants qui prendront en charge les jeux 4K 120 ips sur la PS5 et la Xbox Series X. Une meilleure option budgétaire par rapport à un téléviseur LG OLED équivalent à 2000 $.Voir l’offre

Plus d’offres sur les meilleurs produits d’aujourd’hui

Nous suivons constamment tous les derniers prix de nos meilleurs choix, vérifions les prix d’autres détaillants pour nous assurer que vous obtenez les meilleures remises possibles. Que vous recherchiez un téléviseur ou un casque bon marché, ou une grosse économie sur un ordinateur portable, vous trouverez tous les prix les plus bas sur ces meilleurs choix juste en dessous.

Plus des meilleures offres d’aujourd’hui

Nous rassemblons toutes les meilleures offres d’ordinateurs portables que nous avons vues cette semaine et suivons également toutes les dernières ventes de téléviseurs bon marché. De plus, nous vous proposons toutes les meilleures ventes de rentrée scolaire au cours du mois prochain.