Vente de Best Buy Labor Day 2021: quand est-ce et à quelles offres nous pouvons nous attendre

L’événement de vente de la fête du Travail de Best Buy approche à grands pas, ce qui signifie des offres incroyables sur les appareils électroménagers, les téléviseurs, les ordinateurs portables, les écouteurs et bien plus encore. Pour vous aider à préparer le week-end de vacances, nous avons créé ce guide pour vous dire tout ce que vous devez savoir, ainsi que les meilleures offres du jour.

Alors, qu’est-ce qui est en vente pendant l’événement de vente de la fête du Travail ? Vous trouverez généralement des offres sur les appareils électroménagers, et au cours des années passées, Best Buy a offert des remises massives sur les gros appareils électroménagers, y compris les réfrigérateurs, les laveuses et sécheuses et les lave-vaisselle de toutes les grandes marques. Vous trouverez également des prix de liquidation sur les téléviseurs et les ordinateurs portables ainsi que des réductions sur les écouteurs et les tablettes d’Apple, Samsung, LG, etc. Nous nous attendons à voir des offres similaires lors de l’événement de vente de cette année, et nous mettrons à jour cette page avec toutes les dernières offres.

La fête du travail tombe 6 septembre cette année, ce qui signifie qu’il est encore trop tôt pour la vente officielle de la fête du Travail de Best Buy. Nous devrions commencer à voir des bonnes affaires apparaître vers la fin août, mais jusque-là, nous avons répertorié les meilleures offres d’aujourd’hui juste en dessous. Vous trouverez de gros appareils électroménagers, des téléviseurs et des ordinateurs portables en vente, ce qui est un aperçu de ce que nous verrons lors du prochain événement des Fêtes.

Les meilleures offres du jour chez Best Buy

Bien qu’il soit encore trop tôt pour la vente officielle de la fête du Travail de Best Buy (la fête du Travail est le 6 septembre), nous avons inclus les meilleures offres d’aujourd’hui de Best Buy ci-dessous. Vous trouverez des aubaines sur les téléviseurs, les appareils électroménagers et les ordinateurs portables, ce qui vous donnera un avant-goût de ce qui est en vente lors du prochain événement d’offres de la fête du Travail.

Événement estival des gros électroménagers : Économisez jusqu’à 500 $ sur les gros électroménagers

L’événement d’été de Best Buy sur les appareils électroménagers comprend des remises massives sur tout, des réfrigérateurs, lave-vaisselle et cuisinières aux micro-ondes, aspirateurs et cafetières de marques comme Samsung, LG, Whirpool, et plus encore.

Téléviseur intelligent HD Fire d’Insignia de 32 pouces : 199,99 $ 129,99 $ chez Best Buy

Économisez 70 $ – Cet Insignia de 32 pouces est un excellent petit téléviseur si vous recherchez quelque chose qui couvrira les bases pour les chambres, les bureaux ou les chambres des enfants. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un écran 4K, cet Insignia est livré avec Fire OS et Amazon Alexa intégrés pour un sport d’assistant intelligent pratique.

Microsoft Surface Pro 7 : 959 $ 599 $ chez Best Buy

Économisez 360 $ – Best Buy propose la polyvalente Surface Pro 7 à un prix record de 599 $, grâce à la remise de 3260 d’aujourd’hui. La puissante tablette est dotée d’un écran tactile de 12,3 pouces, comprend un clavier complet et offre jusqu’à 10 heures d’autonomie.

Friteuse à air analogique Bella Pro Series : $59.99 34,99 $ chez Best Buy

Économisez 25 $ – Si vous recherchez une offre de friteuse à air bon marché, c’est l’un des prix les plus bas que vous trouverez actuellement chez Best Buy. Le Bella Pro a une capacité de 4,2 pintes et va au lave-vaisselle pour un nettoyage facile.

Ordinateur portable Lenovo Yoga 7i 2-en-1 15,6 pouces : 849,99 $ 649,99 $ chez Best Buy

Économisez 200 $ – Les étudiants peuvent obtenir une réduction de prix massive de 200 $ sur cet ordinateur portable Lenovo Yoga 7i chez Best Buy. C’est le prix le plus bas que nous ayons trouvé pour l’ordinateur portable 2-en-1 ultra-mince, doté d’un écran multitouch Full HD de 15,6 pouces, de 8 Go de RAM, de 256 Go de stockage et d’un processeur Intel Core i5 de 11e génération.

Téléviseur intelligent Hisense série A6G 4K UHD de 50 pouces : 429,99 $ 369,99 $ chez Best Buy

Économisez 60 $ – Best Buy propose ce téléviseur Hisense de 50 pouces à 369,99 $, ce qui est un prix fantastique pour un téléviseur 4K riche en fonctionnalités. L’ensemble de la série A6G est livré avec Dolby Vision HDR, DTS Virtual: X, Chromecast et une télécommande vocale qui fonctionne avec l’assistant Google.

Samsung Galaxy Buds Plus : 149,99 $ 99,99 $ chez Best Buy

Économisez 50 $ – Ce prix de vente de 99,99 $ n’est pas seulement un creux record, mais c’est aussi un coût qu’avant avril, nous n’avions pas vu de toute l’année. Cela signifie que c’est une opportunité fantastique d’acheter une paire d’écouteurs sans fil plus anciens, mais moins chers, avec une autonomie de 22 heures (11 heures avec une seule charge).

Cafetière Keurig K-Slim : 119,99 $ 79,99 $ chez Best Buy

Économisez 40 $ – Préparez une tasse de café en quelques minutes avec Keurig K-Slim qui est en vente pour 79,99 $ chez Best Buy, qui est la meilleure offre que vous puissiez trouver en ce moment. Parfaite pour les petits espaces, la cafetière compacte peut préparer quatre tasses à la fois sans remplir le 52 oz. réservoir et dispose de trois tailles différentes pour que vous puissiez préparer un café qui correspond à vos goûts.

Téléviseur intelligent 4K UHD série X85J de 65 pouces de Sony : 1 599,99 $ 1 099,99 $ chez Best Buy

Économisez 500 $ – Best Buy a une énorme réduction de prix de 500 $ sur ce superbe téléviseur 4K Sony de 65 pouces. C’est le prix le plus bas que nous ayons vu pour l’ensemble de la série X85J, qui offre une image magnifique avec des couleurs riches et des contrastes détaillés grâce au puissant processeur X1 4K HDR.

Aspirateur robot Shark EZ : 549,99 $ 399,99 $ chez Best Buy

Économisez 150 $ – Best Buy propose le robot aspirateur Shark EZ le mieux noté en vente au prix de 399 $, grâce à la remise massive de 150 $ d’aujourd’hui. C’est le meilleur prix que nous ayons trouvé pour le robot aspirateur livré avec une base à vidange automatique qui retient des semaines de saleté et de débris.

Vous voyez plus de bonnes affaires avec notre tour d’horizon des meilleures offres et ventes de téléviseurs bon marché et des meilleures offres d’ordinateurs portables bon marché.

Vous pouvez également voir plus d’offres avec notre guide des meilleures ventes pour la rentrée.