Vente de Bitcoin imminente ?

Vous trouverez ci-dessous une note sur les mouvements récents et les actualités en Bitcoin (BTC / USD) et les actifs numériques de Marcus Sotiriou, vendeur chez le courtier d’actifs numériques basé au Royaume-Uni GlobalBlock.

Après un rallye impressionnant couvrant les prix de 39 000 $ à 66 000 $, la plus grande crypto par capitalisation boursière continue de se consolider au-dessus de 60 000 $. Alors que l’intérêt ouvert pour les contrats à terme sur Bitcoin approche de son plus haut niveau, l’inquiétude grandit.

Un virage baissier

Il s’agit généralement d’un signal baissier car il indique un effet de levier du système plus élevé qui, à son tour, conduit à une probabilité plus élevée d’un événement de liquidation où les investisseurs doivent vendre et le prix chute. Dans le même temps, la différence entre le prix actuel et le prix d’avril, lorsque Bitcoin a atteint son précédent record historique, est que le pourcentage d’intérêt ouvert que Bitcoin a en garantie est passé d’environ 70 % à 45 %.

Probabilité plus élevée de liquidation de masse

Il y a une plus grande possibilité de liquidation en bloc si Bitcoin est utilisé comme garantie. En effet, la valeur diminue parallèlement aux positions de trading longues.

L’intérêt ouvert n’est pas le seul problème. L’enthousiasme suscité par la montée des pièces meme la semaine dernière, en particulier Shiba Inu (SHIB / USD), pourrait entraîner une croissance du nombre de commerçants de détail, contribuant à l’effet de levier à court terme.

Ethereum est reconnu comme une réserve de valeur

Depuis que le London Hard Fork of ETH a eu lieu il y a environ 3 mois, l’équivalent de 2,4 milliards de dollars d’Ethereum (ETH/USD) a été brûlé, soit environ. 700 000 ETH. Cela donne aux optimistes du deuxième crypto plus de confiance en termes de croissance des prix à long terme, car cet ETH a été définitivement retiré de la circulation. Cela améliore également le statut de la crypto en tant que réserve de valeur.

