Même si les responsables ont indiqué plus tôt que les offres financières pour BPCL seraient bientôt sollicitées, les soumissionnaires craignent que le gouvernement n’ait pris froid, surtout après la privatisation réussie du transporteur national Air India.

Les soumissionnaires du distributeur-détaillant de pétrole géré par l’État BPCL seraient inquiets de ce qu’ils perçoivent comme un manque de calendrier précis pour le processus de privatisation de l’entreprise, car ils pensent que tout retard pourrait nuire à leur capacité à organiser des fonds. Recherchant l’anonymat en raison de la nature discrète des délibérations, une personne proche du dossier a déclaré que « les gros investisseurs attendent des éclaircissements sur les délais du processus d’enchères avant de prendre leurs engagements d’investissement finaux ».

Tout retard dans l’appel d’offres financier pourrait également faire dérailler l’objectif de désinvestissement du gouvernement pour l’exercice 22, car de tels « gros contrats impliquant de gros investissements peuvent prendre 4 à 5 mois pour être achevés », a souligné la source.

Sur l’objectif de désinvestissement de Rs 1,75 crore lakh pour l’exercice 22, une grande partie devrait provenir de la privatisation de BPCL. En novembre 2020, plusieurs soumissionnaires, dont Vedanta, Apollo Global Management et Think Gas, ont manifesté leur intérêt pour BPCL.

La valeur marchande de la participation de 52,98 % du Centre dans BPCL valait un peu plus de Rs 49 600 crore aux prix actuels du marché.

Les requêtes adressées mardi à la Direction de l’investissement et de la gestion des actifs publics (DIPAM) concernant le calendrier des offres financières de BPCL n’ont pas reçu de réponse.

Le secrétaire du DIPAM, Tuhin Kanta Pandey, a récemment déclaré à FE que des plans étaient en cours pour lancer un appel d’offres financier pour BPCL d’ici décembre. Les soumissionnaires sont en pourparlers avec des sociétés énergétiques multinationales et d’autres sociétés d’investissement, mais la clôture de ces accords dépend de l’annonce de calendriers d’offres concrets.

Commentant le scénario d’investissement mondial actuel où le financement dans les combustibles fossiles peut potentiellement relever du scanner des chiens de garde du climat, l’une des personnes mentionnées ci-dessus a déclaré que « le processus de diligence raisonnable évalue tous les avantages et les inconvénients de tout accord, et les préoccupations actuelles liées à le changement climatique et les investissements dans le secteur pétrolier font également partie du processus de diligence raisonnable. Cependant, la personne a souligné que « cela (préoccupation climatique) n’est pas un briseur d’accord ».

En plus de ses 19 000 points de vente au détail, BPCL exploite trois raffineries en Inde : la raffinerie de Mumbai, la raffinerie de Kochi et la raffinerie de Bina. Le gouvernement souhaiterait probablement une prime par rapport à l’évaluation actuelle du marché pour sa participation dans BPCL. Pour ouvrir la voie à la privatisation, BPCL a cédé la totalité de ses 61,5% de la raffinerie de Numaligarh à un consortium mené par Oil India. Il a également acquis 36,62 % du capital de Bharat Oman Refineries Ltd (BORL) – l’unité qui gère la raffinerie de Bina de 7,8 millions de tonnes – auprès d’OQ SAOC (anciennement Oman Oil Company), transformant BORL en une filiale à 100 % de BPCL.

Le 8 octobre, le gouvernement a annoncé que le groupe Tata avait remporté la course plutôt calme pour la pleine propriété d’Air India, qui a longtemps englouti l’argent des contribuables en offrant 18 000 crores de roupies en contrepartie de la valeur d’entreprise (EV). Il s’agissait de la première privatisation après une interruption de 17 ans.

