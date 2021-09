Vente de chargeur Apple MagSafe à partir de 30 $, Apple Watch SE, plus

Nous entrons dans le week-end avec toutes les meilleures offres, avec en tête d’affiche une vente sur une paire de chargeurs MagSafe officiels d’Apple de 30 $. C’est à côté d’une vente Apple Watch SE jusqu’à 60 $ de rabais. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Apple MagSafe Charger en vente avant l’événement de la semaine prochaine

Alors qu’Apple devrait dévoiler de nouveaux iPhones la semaine prochaine, nous suivons maintenant à l’avance une paire de remises sur ses chargeurs magnétiques sans fil internes. En ce moment sur Amazon, vous pouvez marquer le chargeur officiel MagSafe pour 30 $. Récupérant généralement 39 $, vous recherchez non seulement notre mention précédente, mais également le plus bas historique d’Amazon à 23% de réduction. Que vous berciez un iPhone 12 ou que vous prévoyiez de récupérer l’iPhone 13 qui devrait faire ses débuts la semaine prochaine, saisir le chargeur MagSafe officiel d’Apple au prix de vente d’aujourd’hui est à peu près aussi bon que possible. Offrant les fonctionnalités de charge magnétique sans fil uniques, il s’enclenchera directement à l’arrière de votre combiné afin de fournir une puissance de 15 W.

Chez Best Buy, nous suivons une remise sur boîte ouverte sur le chargeur MagSafe Duo sur 117 $. Assurez-vous simplement de faire défiler jusqu’à la section Options d’achat en bas pour verrouiller l’offre. Bien qu’il ne soit pas aussi avantageux que l’accord principal, celui-ci est en baisse de 129 $ pour marquer le meilleur prix depuis des mois et une baisse de prix rare à cela.

Le chargeur Duo 2-en-1 d’Apple utilise MagSafe pour compléter votre appareil de la série iPhone 12 avec des vitesses allant jusqu’à 15 W. Cela s’associe à un design pliable, ainsi qu’à une rondelle Apple Watch intégrée pour rationaliser la configuration de charge de votre table de chevet. Il a un design unique qui peut se plier pour être jeté dans votre sac et arbore la qualité Apple habituelle. Regardez de plus près dans notre examen pratique.

Économisez jusqu’à 60 $ sur Apple Watch SE

Amazon clôt maintenant la semaine de travail en lançant une nouvelle vente Apple Watch SE, en faisant une remise sur une sélection de modèles. La livraison est gratuite dans tous les cas et certaines remises s’appliquent à la caisse. Avec des remises importantes sur la version la plus abordable du dernier appareil portable d’Apple, vous recherchez de nouveaux plus bas de tous les temps qui sont de 11 $ en dessous de notre mention précédente sur tout, des styles d’entrée de gamme aux offres GPS + Cellular et plus encore. B&H correspond également à de nombreuses offres en plus des remises sur les éditions Nike +, 60 $ de rabais.

Si vous n’allez pas avec les nouveaux modèles qu’Apple dévoilera la semaine prochaine, il est difficile de profiter de ces remises Apple Watch SE. L’ensemble plus abordable offre toujours de nombreuses fonctionnalités phares comme un écran Retina OLED, une conception à l’épreuve de la natation et une surveillance de la fréquence cardiaque. Sans parler de tout ce que watchOS 7 apportera ce mois-ci.

Le support de voiture Spigen MagFit offre une recharge MagSafe sur la route à 12 $

La vitrine officielle d’Amazon de Spigen propose actuellement son support de voiture MagFit MagSafe pour 12 $. La livraison est gratuite pour les membres Prime ou pour les commandes de plus de 25 $. Abordant généralement 17 $, il est récemment tombé à 15 $, le coupon retirant 3 $ supplémentaires, ce qui représente une économie totale de près de 30 %. Conçu pour contenir l’un des chargeurs MagSafe officiels d’Apple, l’accessoire MagFit de Spigen apporte la charge magnétique sans fil à la voiture avec une conception de ventilation. C’est à côté d’un support de boule pour obtenir le bon angle dans votre configuration, afin que vous puissiez profiter de vitesses de charge de 15 W tout en gardant un œil sur les directions de navigation.

Les meilleures offres d’échange

