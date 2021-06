Vente de copropriété à perte : comment profiter au maximum de l’avantage fiscal

Tout bien détenu pendant plus de 24 mois serait un actif à long terme.

La vente d’un bien immobilier se traduit généralement par un gain. Cependant, en cas de vente en situation d’urgence, les propriétaires peuvent être amenés à vendre le bien à perte. Ces gains et pertes peuvent être de deux types : à court terme et à long terme.

La vente d’une maison est considérée à court terme du point de vue de l’impôt sur le revenu, si la propriété est vendue dans les 24 mois suivant la date d’achat/enregistrement, et à long terme, si elle est vendue après 24 mois.

Une moins-value à court terme peut être ajustée sur les plus-values ​​à court et à long terme, tandis qu’une moins-value à long terme ne peut être ajustée que sur les plus-values ​​à long terme. Cependant, la partie restante des pertes à court et à long terme, le cas échéant, peut être reportée jusqu’à 8 ans à compter de l’année de vente.

En cas de copropriété, tous les copropriétaires peuvent partager la perte selon la proportion de leur participation dans la propriété.

« Tout bien détenu pendant plus de 24 mois serait un actif à long terme et, par conséquent, tout gain/perte résultant de celui-ci de ce bien est traité comme un gain ou une perte en capital à long terme. Dans le cas d’un bien immobilier détenu en copropriété ou détenu par deux personnes ou plus et que leurs parts dans ce bien sont définitives et vérifiables, la perte résultant de la vente de la propriété peut être réclamée par ces copropriétaires respectifs au prorata de leur part de copropriété contre leurs plus-values ​​ou pertes en capital excédentaires respectives, qui n’est pas compensée, peut être reportée pour ajustement dans les 8 années suivantes par eux », a déclaré le Dr Suresh Surana, fondateur de RSM India.

Avez-vous besoin d’investir uniquement le montant du gain ou la valeur de vente totale de la propriété de la maison pour économiser de l’impôt ?

Cependant, si une propriété est achetée par une personne et la fait enregistrer au nom commun avec son conjoint, qui est une femme au foyer, soit les deux peuvent réclamer la part des gains/pertes ou le mari, qui a effectivement effectué les paiements, peut le revendiquer entièrement.

« La moins-value serait répartie entre le mari et la femme dans leur rapport de copropriété, c’est-à-dire à égalité comme dans le cas donné où le mari et la femme sont tous deux cotitulaires d’un bien. Dans le cas où la part de copropriété du mari et de la femme n’est pas égale, alors dans le rapport de la somme apportée par eux initialement pour l’achat d’une telle maison, la propriété peut être prise comme base pour la détermination de la part de copropriété. Les pertes peuvent alors être réclamées par le mari et la femme, même si le paiement a été fait à parts égales aux deux copropriétaires. Dans le cas où l’un des copropriétaires n’a contribué à aucune somme pour l’achat de la propriété de la maison, alors l’autre copropriétaire peut réclamer la totalité de la perte. Il est à noter que le simple fait d’enregistrer le nom dans le registre des biens en tant que copropriétaire ne rend pas en soi cette personne copropriétaire de la maison aux fins de l’impôt sur le revenu », a déclaré le Dr Surana.

Ainsi, en cas de perte résultant de la vente d’un bien immobilier, les deux cotitulaires devraient réclamer la part, seulement si les deux ont la possibilité de l’ajuster contre les plus-values. Sinon, si seul le copropriétaire gagnant a des gains en capital, contre lesquels la perte en capital peut être ajustée, il vaudra mieux que la totalité de la perte soit réclamée par ce copropriétaire.

