Vente de FII, absence de déclencheur positif pour faire pression sur les marchés ; 5 choses à savoir avant d’ouvrir la cloche

Les marchés boursiers ont connu une certaine reprise hier alors que les indices de référence ont mis fin à leur séquence de quatre jours de défaites pour finir dans le vert. Après une séance de négociation volatile jeudi, S&P BSE Sensex a clôturé 113 points ou 0,20% de plus à 57 901 tandis que NSE Nifty 50 a terminé 27 points ou 0,16% de plus à 17 248. « Dans l’ensemble, le marché reste dans une fourchette étroite avec une nuance baissière car la pression de vente est intacte à des niveaux plus élevés. Bien que les signaux mondiaux soient devenus positifs après le grand événement de la politique de la Fed, la poursuite des ventes de FII, l’absence de tout déclencheur positif et une action forte sur le marché primaire devraient continuer à exercer une pression sur le marché secondaire. Il est donc conseillé aux traders de maintenir une stratégie de vente au rebond pendant les prochains jours jusqu’à ce que la clarté soit faite du côté national », a déclaré Siddhartha Khemka, responsable de la recherche sur le commerce de détail, Motilal Oswal Financial Services Ltd.

Indices globaux

Les indices mondiaux étaient faibles après le Dow Jones, le S&P 500 et l’indice NASDAQ clôturé avec des pertes. Les marchés de l’Asie-Pacifique se sont échangés de manière mitigée vendredi, après des pertes du jour au lendemain à Wall Street, alors que les investisseurs évaluaient les décisions de politique monétaire annoncées mercredi soir. Le Nikkei 225 du Japon a chuté de 0,68% au début des échanges tandis que l’indice Topix a glissé de 0,33%. Le Kospi de la Corée du Sud a également perdu 0,19%. L’indice Hang Seng de Hong Kong a perdu 0,5% et l’indice chinois Shanghai Composite a également chuté de 0,1%. D’autre part, les actions ont résisté à la tendance baissière en Australie, l’indice de référence ASX 200 gagnant 0,55%.

Vue technique

Après la formation d’un modèle d’engloutissement baissier à l’obstacle le 13 décembre, le marché s’est déplacé jusqu’à présent dans un mouvement de range étroit avec une faiblesse mineure. Le plus petit degré de hauts et de bas plus élevés est intact selon le graphique de la période quotidienne. Par conséquent, ce mouvement de consolidation sans aucune forte baisse consécutive pourrait être une indication positive pour que les taureaux fassent un retour après les creux, a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities.

La tendance à court terme de Nifty continue d’être limitée par une fourchette avec un biais négatif. Le marché se maintenant au-dessus du support des niveaux 17180-17200, la configuration post-baissière laisse entrevoir la possibilité d’un rebond haussier par rapport aux plus bas au cours des prochaines sessions. Tout mouvement haussier durable à partir d’ici pourrait à nouveau rencontrer une résistance autour des niveaux 17550-17600 à court terme, a-t-il déclaré.

Niveaux astucieux à surveiller

Techniquement, l’indice astucieux est passé en dessous de la formation de la bande de Bollinger moyenne et de la SMA à 50 jours, ce qui indique des sentiments baissiers. Sur un graphique horaire, l’indice se négocie également avec la formation de bas hauts et bas bas, ce qui souligne la faiblesse du compteur. Cependant, le chouette a un bon support à environ 17200 niveaux, car nous assistons à l’achat de force à partir de ces niveaux. À l’heure actuelle, l’indice a un support à 17 200 niveaux tandis que la résistance se situe à 17 400 niveaux. D’un autre côté, Bank nifty a un support à 36 300 niveaux et une résistance à 37 000 niveaux, a déclaré Sachin Gupta, AVP, Research, Choice Broking.

« L’action des prix d’hier était presque une réplique de la séance de mercredi où les marchés ont corrigé leurs points d’ouverture et sont restés sous pression pendant la majeure partie de la journée. Bien que nous assistions à une certaine faiblesse, le marché global est piégé dans une fourchette qui se contracte de jour en jour. Chaque fois que la fourchette de négociation continue de se réduire, la cassure devient imminente mais la direction ne peut pas être préemptée. En raison de l’évolution des prix des deux derniers jours, 17200 est maintenant devenu un support clé et au moment où nous verrons le marché se maintenir en dessous, la récente tendance baissière reprendra certainement pour voir à nouveau le territoire sous 17000. D’un autre côté, 17350 – 17400 seraient considérés comme des obstacles immédiats. Voyons comment les choses évoluent et la banque devient l’élément clé ici, ce qui est susceptible de dicter la tendance immédiate, a déclaré Sameet Chavan, analyste en chef, technique et dérivés, Angel One Ltd.

Stocks sous interdiction F&O sur NSE

Escorts et Vodafone Idea sont les deux actions sous interdiction F&O pour vendredi (17 décembre). Les titres visés par la période d’interdiction dans le segment F&O incluent les sociétés dans lesquelles le titre a dépassé 95 % de la limite de position à l’échelle du marché.

Veille IPO

Rategain Travel Technologies, la plus grande société indienne de logiciels en tant que service (SaaS) dans le secteur de l’hôtellerie et du voyage, devrait faire ses débuts en bourse aujourd’hui (17 décembre). La société a récupéré 1 335,74 crores de roupies, au prix de 425 roupies par action, à partir de son émission publique qui a été souscrite 17,41 fois du 7 au 9 décembre. L’introduction en bourse était composée d’une nouvelle émission de Rs 375 crore et d’une offre de vente de Rs 960,74 crore par des actionnaires vendeurs, dont Wagner, Bhanu Chopra, Megha Chopra et Usha Chopra.

