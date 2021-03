Vente de jeux Newegg PC: économisez sur les processeurs Intel, les SSD Samsung, la RAM Corsair et plus

Si vous utilisez votre week-end pour créer le PC de jeu personnalisé de vos rêves, vous voudrez consulter la vente du constructeur de Newegg. En réduisant les prix de toute une gamme de composants et d’accessoires, vous trouverez dès maintenant jusqu’à 50% de réduction sur la RAM, les processeurs Intel, les boîtiers, les systèmes de refroidissement, le stockage et les cartes mères.

C’est parfait que vous construisiez votre première plate-forme ou que vous changiez de matériel vieillissant. Les GPU sont notamment absents de la procédure, au cas où vous ne l’auriez pas déjà deviné. Mais si vous cherchez à contourner ces pénuries de stock, vous trouverez certainement des offres qui vous conviennent ici.

La RAM Corsair Vengeance peut être trouvée pour aussi peu que 44,99 $, les processeurs Comet Lake d’Intel sont à prix réduit sur toute la gamme et les SSD internes Samsung commencent à 39,99 $ ce week-end. Vous trouverez le tour d’horizon complet de toutes ces ventes de PC de jeu juste en dessous.

Nous vous montrons également comment tout assembler une fois qu’il arrive, avec notre guide pour construire votre propre PC.

Pas aux États-Unis? Faites défiler vers le bas pour plus d’offres PC de jeu dans votre région.

RAM de bureau Corsair: jusqu’à 22% de réduction chez Newegg

Vous trouverez une gamme de bandes de RAM Corsair Vengeance LPX et Vengeance RGB jusqu’à 50 $ de réduction ce week-end. Cette plus grande remise se situe sur 32 Go (deux lots de 16 Go) de mémoire SDRAM DDR4 Corsair Vengeance RGB Pro SL, portant le prix final à 169,99 $. (avec le code promo 3BDMDSL93). Bien sûr, vous trouverez également d’autres configurations en vente actuellement.

