Vente de la Journée mondiale de la sauvegarde avec des offres de disque dur à partir de 42 $ et plus

Toutes les meilleures offres d’aujourd’hui sont mises en avant par une vente de la Journée mondiale de la sauvegarde sur les disques durs et les SSD de 42 $. C’est en plus des étuis en cuir officiels pour iPhone 11 Pro / Max de 20 $ et la station d’accueil Anker’s Elite Thunderbolt 3 à 183 $. Frappez le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Vente Amazon World Backup Day à partir de 42 $

En l’honneur de la Journée mondiale de la sauvegarde, la nouvelle vente d’Amazon propose désormais jusqu’à 25% de réduction lecteurs de Western Digital, SanDisk, Samsung, et plus encore. Le SSD portable SanDisk 2 To Extreme pour 240 $. À l’origine 450 $ et se rapprochant de 300 $ ces jours-ci, cela représente au moins 60 $ d’économies, un nouveau plus bas historique d’Amazon et le meilleur que nous puissions trouver.

Celui-ci présente des vitesses de lecture / écriture jusqu’à 1050 Mo / s à l’intérieur de la coque en silicone «durable» avec une protection contre les chutes de deux mètres ainsi qu’une résistance à l’eau et à la poussière IP55. Et vous trouverez également le modèle SSD Extreme PRO Portable 2 To jusqu’à 2000 Mo / s en vente pour 270 $, en baisse par rapport aux 350 $ habituels pour le moment.

Étuis en cuir Apple iPhone 11 Pro / Max à partir de 20 $

Amazon propose actuellement le Apple iPhone 11 Pro Max Leather Folio pour 72 $. En baisse par rapport à son tarif en vigueur de 129 $, l’offre d’aujourd’hui représente près de 44% d’économies, bat notre mention précédente de 19 $ et est la deuxième meilleure que nous ayons vue à ce jour. La version iPhone 11 Pro est également en vente pour 66 $, en baisse par rapport à son taux courant de 129 $.

Les étuis Folio d’Apple enveloppent votre téléphone dans un cuir européen fini qui «s’adapte parfaitement» autour de votre iPhone avec des boutons en aluminium usiné pour compléter le design. Il y a aussi deux emplacements pour cartes, vous pouvez donc stocker votre pièce d’identité, vos cartes de crédit et plus encore. De plus, l’étui réveillera votre iPhone lors de l’ouverture du folio. Regardez de plus près dans notre examen pratique.

Le dock Elite Thunderbolt 3 d’Anker tombe à 183 $

AnkerDirect via Amazon propose actuellement sa station d’accueil PowerExpand Elite 13-en-1 Thunderbolt 3 pour 183 $. En baisse par rapport à son tarif habituel de 250 $, vous économisez 27% avec l’offre d’aujourd’hui qui sous-estime notre précédente mention de 37 $ et marque un nouveau plus bas historique. Cette station d’accueil Thunderbolt 3 13 en 1 étend les E / S de votre Mac avec un seul câble. En plus d’envoyer 85 W de puissance à votre machine, il fournira également une sortie HDMI 4K, Gigabit Ethernet, deux emplacements USB-C, quatre ports USB-A et des lecteurs de carte SD.

