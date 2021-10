Vente de la semaine Dyson : meilleurs aspirateurs, sécheuses et robots en vente | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

La semaine de vente de Dyson se termine par des remises importantes sur des produits tels que les aspirateurs sans fil, les traîneaux, les purificateurs d’air ou les produits capillaires.

En exclusivité sur son site internet et jusqu’au 24 octobre, Dyson célèbre sa semaine d’offres et de réductions sur plusieurs de ses produits les plus populaires.

Dyson est particulièrement reconnu pour vos aspirateurs de haute qualité avec moteur cyclone, capable d’aspirer toute la saleté du sol. Mais aussi pour d’autres produits comme leur Ventilateurs, purificateurs d’air et même des produits de soin des cheveux.

Vous pouvez désormais obtenir certains des meilleurs produits Dyson au meilleur prix, avec des remises jusqu’à 250 euros.

Rejoignez cette chaîne Telegram pour recevoir les meilleures offres sur l’alimentation, les supermarchés et les produits pour la maison sur votre mobile en temps réel.

Si vous avez toujours voulu un aspirateur Dyson mais que son prix ne correspondait pas à votre budget, c’est le moment idéal pour vous procurer un aspirateur à partir de seulement 329 euros.

Ce sont les meilleurs produits et avec les meilleures réductions que vous pouvez trouver à la Dyson Week.

Dyson V8 Animal +

299 € chez Dyson

L’un de leurs aspirateurs les plus vendus en raison de son prix est Dyson V8 Animal +. C’est un aspirateur d’il y a plusieurs générations, mais il est toujours très puissant et avec des accessoires conçus pour les propriétaires d’animaux.

Cet aspirateur a un 40 minutes d’autonomie avec une puissance maximale et sa conception est l’une de celles que le réservoir s’ouvre par le bas.

Il a une brosse et 6 accessoires, comme la brosse motorisée pour enlever les poils et la saleté des espaces étroits, aussi la brosse multifonction pour nettoyer les matelas. Comprend un point de charge pour le placer sur le mur.

Ce Dyson V8 Animal + peut être acheté dès maintenant pour 299 euros.

Dyson Cyclone V10 Animal

389 € chez Dyson

L’aspirateur Dyson le plus avancé en vente est celui-ci Dyson Cyclone V10 Animal.

Comme le modèle précédent, il comprend des accessoires spécialement conçus pour que les propriétaires d’animaux se nettoient les cheveux.

Il a une meilleure batterie qui atteint une autonomie de 60 minutes avec un seau d’une capacité de 760 ml. Dans ce cas, utilisez le nouveau design dans lequel pour vider le réservoir, vous devez retirer le tube.

Il dispose de 3 modes d’alimentation et d’accessoires de toutes sortes pour nettoyer les coins, les tissus d’ameublement ou les matelas et bien plus encore.

Vous pouvez l’obtenir en vente pour 389 euros.

Aspirateur robot Dyson 360 Heurist

Le premier aspirateur robot de Dyson utilise la même technologie de moteur cyclone pour aspirer toute la saleté du sol sans que vous ayez à faire quoi que ce soit.

Le seul aspirateur robot de Dyson est également en vente et présente la plus grosse vente de cette Dyson Week.

Il s’agit du robot aspirateur Dyson 360 Heurist, un produit très différent des autres aspirateurs robots car il a son système de moteur cyclone intégré, il est donc plus grand que les autres options.

L’avantage de ce produit, c’est qu’il intègre le meilleur des deux mondes : un robot qui aspire automatiquement le sol de votre maison et un moteur très puissant pour que rien ne reste sur le sol.

Il dispose d’un système de navigation à 360º pour éviter d’entrer en collision avec quoi que ce soit, d’un anneau lumineux à LED pour pouvoir travailler même dans des conditions de faible luminosité, d’un système intelligent qui vous permet d’apprendre à nettoyer votre maison et qui s’adapte à vos horaires.

Il dispose d’une connexion WiFi et Bluetooth pour le contrôler depuis votre application mobile et un 75 minutes d’autonomie.

Le prix normal de ce robot est de 999 euros, mais il peut désormais être acheté pour 749 euros.

Dyson Pure Hot + Cool Link

Purificateur d’air avec contrôle thermostatique qui permet la surveillance de la maison et la programmation grâce à son application. Modèle haut de gamme pour nettoyer les odeurs et les particules à la maison et au bureau.

C’est le produit 3-en-1 de Dyson. Dyson Pure Hot + Cool Link est, en même temps un ventilateur, un radiateur et surtout, un purificateur d’air pour votre maison.

Pendant les mois chauds, vous pouvez l’utiliser pour expulser l’air frais grâce à sa tête qui peut se déplacer automatiquement ou la garder je veux. Mais pendant la saison froide, vous pouvez allumer le chauffage pour qu’il expulse l’air chaud.

Il est doté d’un filtre HEPA à 360º qui capture 99,95 % des particules jusqu’à 0,1 micron telles que la poussière, la moisissure et autres éléments en suspension. Il élimine également les mauvaises odeurs.

Ce Dyson Pure Hot + Cool Link est disponible avec une remise de 80 euros donc il restera à 399 euros.

Sèche-cheveux Dyson Supersonic

Sèche-cheveux avec moteur numérique, en moyenne environ 6 fois plus rapide que les autres moteurs de sèche-cheveux et qui produit également un jet d’air à haute pression.

Dyson Supersonique est un sèche-cheveux conçu pour toutes sortes de cheveux qui sèche rapidement et sans les abîmer.

Il dispose de 3 vitesses de précision, 4 modes de chauffage précis mesurés à la milliseconde, de 28ºC, 60ºC, 80ºC et 100ºC. Comprend 5 buses de moulage magnétiques pour répondre à vos besoins.

C’est l’un des sèche-cheveux les plus célèbres au monde et avec un design complètement différent de ce que vous pouvez trouver dans d’autres marques.

Il peut être acheté en solde pour 399 euros sur le site de Dyson.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.