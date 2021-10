Vente de lancement chez Xiaomi: obtenez cette Smart TV avec un écran QLED 75″ avec une remise de 400 € | Technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Le premier Xiaomi Smart TV avec un panneau QLED de 75 pouces n’a pas un prix adapté à tous les publics, mais lors de son lancement, vous pouvez le trouver en vente.

Xiaomi vient de mettre en vente sa Smart TV tant attendue en Espagne, le modèle Xiaomi Mi TV Q1 75″. C’est très attendu car enfin Xiaomi ose un modèle de télévision haut de gamme avec l’une des meilleures technologies disponibles, la QLED.

Cette Smart TV de 75 pouces sera officiellement disponible à partir du 3 novembre et le prix officiel est de 1 599 euros. Mais heureusement, il existe un magasin en Espagne qui le propose avec une remise allant jusqu’à 400 euros.

Dans MediaMarkt, vous pouvez déjà l’acheter pour seulement 1 199 euros, ce qui, bien que ce soit encore un prix peu économique pour la plupart, est bon marché.

Dernier modèle de téléviseur Xiaomi avec Android TV, une taille de 75″ et un panneau QLED. Prend en charge 4K UHD, HDR10 +, Dolby Vision, Dolby Audio et DTS-HD.

Vous pouvez trouver d’autres options sur les téléviseurs QLED, mais à l’heure actuelle, il est très rare de trouver un téléviseur aussi grand que celui-ci 75 pouces, 120 Hz et avec panneau QLED à un prix si bas.

Il s’agit évidemment d’un téléviseur compatible avec la vidéo 4K. C’est aussi avec HDR10+ et avec Dolby Vision, la technologie qui vous permet de regarder des vidéos avec une qualité d’image spectaculaire, avec des noirs profonds et des couleurs plus puissantes.

Xiaomi l’a doté Dolby Audio et est compatible avec Son DTS-HD. Bien que, comme tous les téléviseurs modernes, le son ne soit pas fort, nous recommanderons toujours une barre de son pour améliorer votre expérience.

Ils s’appuient à nouveau sur Android TV comme système d’exploitation pour cette Smart TV, vous aurez donc accès à toutes les applications de streaming dont vous pourriez avoir besoin. En plus d’avoir l’assistant Google et Chromecast intégrés en standard.

Il dispose de 3 ports HDMI, 2 ports USB 2.0 pour connecter des clés USB ou des disques durs pour lire vos films et vidéos, ou les utiliser comme stockage pour enregistrer des programmes TNT.

Cette offre à 1 199 euros dans MediaMarkt ne durera pas longtemps, peut-être un ou deux jours de plus car il s’agit d’une remise spéciale à l’occasion de son lancement.

Si vous cherchiez une Smart TV et QLED haut de gamme, Xiaomi Mi TV Q1 75″ est peut-être la meilleure affaire du moment.

