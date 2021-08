Vente de l’argent (XAGUSD) au niveau de résistance de 25 $ ciblant le niveau de 23 $ – Cryptovibes.com – Daily Cryptocurrency and FX News

Analyse hebdomadaire des prix de l’ARGENT – 08 août

Si les ours poussent le prix à 23 $ et le brisent, il peut descendre à 22 $ et 21 $. Incapacité à briser le niveau de support de 23 $, par les ours, le prix peut s’inverser et augmenter vers le niveau de résistance de 24 $, 25 $ et 26 $.

Marché XAGUSD

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 24 $, 25 $, 26 $

Niveaux d’assistance : 23 $, 22 $, 21 $

XAGUSD Tendance à long terme : baissière

Le XAGUSD est baissier sur les perspectives à long terme. Il y a eu une courte période de consolidation au niveau de résistance de 25 $ la semaine dernière. L’argent a eu du mal à connaître une fausse cassure au niveau de résistance de 25 $, mais les ours se sont opposés à la cassure. La baisse des prix lorsque les vendeurs ont exercé plus de pression, en particulier lors de l’actualité des salaires non agricoles. L’ancien niveau de support de 24 $ a été décomposé à la baisse et il vise actuellement le niveau de 23 $.

Graphique journalier de l’argent, 08 août

L’argent se négocie en dessous de l’EMA de 9 périodes et de l’EMA de 21 périodes avec l’EMA à mouvement lent en dessous de l’EMA à mouvement rapide. Cela signifie que le prix est sous la pression des ours. Si les ours poussent le prix à 23 $ et le brisent, il peut descendre à 22 $ et 21 $. Incapacité à briser le niveau de support de 23 $, par les ours, le prix peut s’inverser et augmenter vers le niveau de résistance de 24 $, 25 $ et 26 $. La période d’indice de force relative 14 est à 25 niveaux avec la ligne de signal se baissant pour indiquer un signal de vente fort.

XAGUSD Tendance à moyen terme : baissière

XAGUSD est sur le mouvement baissier sur le graphique de 4 heures. Le métal était sous la pression des taureaux la semaine dernière, le prix était au-dessus du niveau de résistance de 25 $ avant d’être interrompu par les ours. Le 04 août, une bougie engloutissante baissière émerge, ce qui indique une pression de tendance baissière. Le prix s’est inversé et a cassé le niveau de support de 24 $. Le prix diminue vers le niveau de support de 23 $.

Graphique de l’argent sur 4 heures, 08 août

Le prix de l’argent se négocie en dessous de l’EMA de 9 périodes et de l’EMA de 21 périodes. La période de l’indice de force relative 14 est à 20 niveaux avec la ligne de signal affichant une direction haussière qui peut être un recul.

