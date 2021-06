Vente de l’iMac M1 : des plus bas historiques sur les iMac 24 pouces et MacBook Air

Nous entrons dans le week-end avec toutes les meilleures offres d’aujourd’hui avec en tête d’affiche une vente Mac M1 sur les nouveaux iMac et MacBook Air d’Apple à des plus bas historiques. C’est aux côtés de remises en profondeur sur les modèles d’iPhone 11 et plus encore sur 449 $ de rabais. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Le nouvel iMac M1 d’Apple est en vente au plus bas

Amazon propose désormais le GPU haut de gamme Apple 24 pouces M1 iMac 8 cœurs/256 Go/8 Go pour 1 450 $. Atteignant normalement 1 499 $, l’offre d’aujourd’hui ne représente que la deuxième remise sur Amazon, réduisant le prix pour correspondre au plus bas historique fixé une fois auparavant. Vous pouvez également vous procurer le modèle d’entrée de gamme 7 cœurs/256 Go/8 Go pour 1 250 $, vous faisant gagner les mêmes 49 $ d’économies pour atteindre le plus bas historique.

Le nouvel iMac 24 pouces d’Apple arrive pour la première fois avec un processeur M1 intégré. Son design élégant est soutenu par un écran 4K Retina avec True Tone, ainsi qu’une caméra FaceTime 1080p. Les autres caractéristiques notables incluent 256 Go ou plus de stockage intégré, au moins 8 Go de RAM et six haut-parleurs capables de prendre en charge l’audio spatial. Vous examinez également le processeur amélioré à 8 cœurs et une paire de ports Thunderbolt complétés par deux emplacements USB-C, ainsi que la connectivité Wi-Fi 6 et Ethernet dans le bloc d’alimentation.

Le dernier MacBook Air se joint aux offres M1 Mac

Amazon propose actuellement le dernier MacBook Air 13 pouces Apple M1 256 Go pour 899 $. Atteignant normalement 999 $, l’offre d’aujourd’hui s’élève à 100 $ d’économies, bat notre mention Prime Day de 1 $, marque un plus bas historique et constitue une option convaincante pour ceux qui n’ont pas besoin de marquer une nouvelle paire d’AirPod dans Apple’s Back to Vente scolaire.

Le dernier MacBook Air d’Apple est centré sur un écran Retina de 13 pouces et soutenu par des performances améliorées grâce à la puce M1 qui offre également une autonomie prolongée, le tout sans ventilateur intégré. Cela s’ajoute à 256 Go de stockage et à 8 Go de RAM, ainsi qu’à une paire de ports Thunderbolt et à la prise en charge du Wi-Fi 6 pour compléter l’ensemble.

Économisez jusqu’à 449 $ sur iPhone 11/Pro Max

Aujourd’hui seulement, Woot propose une sélection d’iPhone reconditionnés certifiés de la génération précédente en vente à partir de 80 $. La tête d’affiche est l’iPhone 11 à partir de 480 $ pour le modèle 64 Go. En baisse par rapport à son taux initial de 699 $, l’offre d’aujourd’hui représente 219 $ d’économies tout en correspondant à notre mention précédente pour le plus bas historique. Vous pouvez également économiser sur les configurations de niveau de stockage supérieur, ainsi que sur les modèles iPhone 11 Pro Max jusqu’à 449 $ de rabais.

Que vous n’ayez pas besoin des dernières et meilleures d’Apple ou que vous cherchiez simplement à mettre à jour avec une remise notable, l’iPhone 11 apporte de nombreuses fonctionnalités notables. Tout est centré autour d’un écran Liquid Retina HD de 6,1 pouces alimenté par la puce A13 Bionic. Il y a aussi Face ID, une batterie toute la journée et un ensemble de caméras doubles 12MP à l’arrière. Comprend une garantie de 90 jours. Vous pouvez voir de plus près dans notre examen pratique.

Les meilleures offres d’échange

. garde également un œil sur toutes les meilleures offres de reprise sur iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch et plus chaque mois. Assurez-vous de consulter les meilleures offres d’échange de ce mois-ci lorsque vous décidez qu’il est temps de mettre à niveau votre appareil. Ou rendez-vous directement chez notre partenaire de reprise si vous souhaitez recycler, échanger ou vendre vos appareils usagés contre de l’argent et prendre en charge . en cours de route !

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de 9to5Toys pour toutes les dernières vidéos, critiques et plus encore !

Hands-on: Xbox révèle trois contrôleurs sur le thème Space Jam: A New Legacy – The Game [Video]

Prise en main des Echo Show 5 et 8 2e génération : qu’est-ce qui vous convient le mieux ? [Video]

Test TP-Link Deco X68 : Wi-Fi 6 mesh rapide et facile [Video]

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :