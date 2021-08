Vente de Martin Ødegaard par le Real Madrid: tout ce qui a contribué à la séparation du club et du joueur

Ces observations – où je regarde Real MadridL’histoire de , ses joueurs en prêt, Castilla, des informations tactiques et d’autres réflexions pertinentes – sont désormais chose courante. Retrouvez toutes les éditions précédentes ici.

Il y a six ans, le Real Madrid a recruté un jeune Norvégien de 16 ans, concluant un accord avec le club norvégien Strømsgodset pour faire venir un talent relativement inconnu en dehors de son propre pays. Mais à l’intérieur de Noway, il était un phénomène.

Un an auparavant, Martin Ødegaard était devenu le plus jeune joueur de l’histoire de la ligue norvégienne, Tippeligaen. En quelques mois, toujours à l’âge de 15 ans, la légende norvégienne John Arne Riise a plaidé pour qu’Ødegaard soit appelé en équipe nationale. À la fin de sa première saison, toujours âgée de 15 ans, Ødegaard est devenu le plus jeune buteur de l’élite norvégienne et a aidé Strømsgodset à se qualifier pour la Ligue Europa en les amenant à une quatrième place en tant que rouage clé de l’équipe. Il était le point focal, l’orchestrateur. Un petit gamin qui jouait comme un vétérinaire de 27 ans.

Ødegaard a maintenant 22 ans, même s’il a déjà une longue histoire avec le Real Madrid, même s’il n’a pas joué beaucoup de matchs officiels pour le club. Il a rebondi dans trois pays et cinq équipes différentes alors qu’il était sous contrat au Real Madrid. Sa progression et son développement, bien que parfois turbulents, ont été encourageants tout au long de ses prêts et de ses apparitions dans l’équipe de jeunes. Il est toujours en passe d’être un joueur important pour une bonne équipe européenne. Mais ce matin, le Real Madrid et Arsenal l’ont officialisé : Ødegaard, pour la première fois depuis 2015, ne sera pas un joueur du Real Madrid, et toutes les parties impliquées ont convenu qu’Arsenal – un club qu’Ødegaard a initialement visité en tant que joueur de 15 ans -old – sera désormais à la maison pour The Norwegian.

Et la frustration (et la déception, la perplexité, etc.) de nombreux fans du Real Madrid, en particulier ceux qui l’ont suivi au fil des ans, le regardant grandir depuis ses jours de Castilla jusqu’à maintenant, découle du fait qu’Ødegaard était sur le point de commencer son huitième saison en tant que joueur du Real Madrid, et pourtant, n’a accumulé que 11 apparitions en équipe première au total. Il part à un moment où le milieu de terrain du Real Madrid – malgré le fait qu’il secoue toujours le légendaire trio Casemiro – Kroos – Modric – est mince comme du papier. Toni Kroos commencera la saison à l’écart pendant au moins le premier mois. Modric s’est blessé à l’entraînement cette semaine et sera absent au moins pour le prochain match contre Levante. Dani Ceballos, s’il reste, souffre également d’une grave blessure. Et même si tout le monde est en bonne santé, la réalité globale est que Modric a besoin de repos, Isco est dans la dernière année de son contrat, et Ødegaard a (eu) une chance de se transformer en milieu de terrain important, possédant des atouts dont l’équipe a désespérément besoin : positionnement entre les lignes, passes verticales, pressing élite, efficacité en transition et meilleure progression du ballon.

Et s’il n’a pas cette opportunité maintenant, ce n’est pas la faute du club. Ødegaard a choisi de ne pas combattre au Real Madrid. Et c’est peut-être de là que vient une partie de la frustration des fans. S’il y avait une croyance en lui, une base de fans de soutien qui a patiemment attendu qu’il revienne et reçoive le flambeau, embrasse le badge et pleure Hala Madrid ! — ce sentiment n’était pas réciproque. Peut-être que les fans voulaient qu’Ødegaard aime le club comme ils le font, ou comme Lucas Vazquez et Nacho l’ont fait. Ils voulaient que le Norvégien baisse la tête et attende son heure comme Fede Valverde l’a fait. Il y a trop de « et si » dans cette histoire tordue, et la fin du chapitre est, à bien des égards, insatisfaisante.

Il y a une autre facette de cette histoire, et c’est la perspective du club. Le Real Madrid, au départ, n’était pas intéressé par la vente d’Ødegaard, par source, ni ne l’achetait activement. La priorité était de réduire la liste d’autres manières, en vendant des joueurs marginaux comme Isco, Luka Jovic, Mariano Diaz et d’autres. Trois choses se sont produites : 1) Les offres pour ces joueurs ne sont jamais arrivées ; 2) Ødegaard avait une valeur marchande plus élevée et un club qui le voulait (et un club pour lequel le joueur a poussé à jouer, ce qui a accéléré le processus); et 3) alors que le Real Madrid était heureux de garder Ødegaard comme futur atout, ils ne l’appréciaient pas vraiment à ce point, et ne se souciaient certainement pas assez de ses capacités de footballeur pour forcer un joueur qui ne veut pas jouer pour eux rester. Le Real Madrid n’a jamais agi désespérément dans ces situations. Ce n’est pas dans leur nature. Ils se concentrent sur ceux qui adhèrent au projet du club et ont hâte de jouer pour eux. Tout le monde est consommable, et Ødegaard n’était pas assez transcendant pour enfreindre cette règle.

Bien sûr, il y a le quatrième point, un secret terriblement gardé : le Real Madrid est heureux de vider la liste (pour un, parce qu’il le devait malgré tout) et de mettre chaque centime possible vers deux (oui, deux, pas seulement une) superstars : Erling Haaland et Kylian Mbappé. Je traverserai le pont le moment venu, mais il existe un scénario réaliste où ces deux joueurs porteront un maillot du Real Madrid en 2022, et le club mise sur cela. Il y a une méthode à cette folie de vente.

Et le club n’a pas forcément tort de penser ainsi. Perdre des piqûres d’Ødegaard, mais vous pouvez le reconstituer autour de Haaland et Mbappe, et le Real Madrid croit également en une solide génération de joueurs de Castilla – le meilleur qu’ils aient eu depuis des années.

(En passant, Antonio Blanco, peut-être même plus qu’Isco, est le plus grand vainqueur de l’évaporation du milieu de terrain du Real Madrid.)

Il est important de se rappeler que le Real Madrid ne prendra pas toutes les décisions en un rien de temps. Ils n’ont pas été sans faille sur le marché des transferts. Les contrats donnés à Eden Hazard et Gareth Bale les ont menottés. Ils ont vendu de nombreux joueurs talentueux, et Ødegaard est le dernier à être classé dans le tiroir, précédé de Marcos Llorente, Mateo Kovacic, Sergio Reguilon, Achraf Hakimi et d’autres. Le club se détache de ce qui se passe une fois la décision prise. Kovacic, comme Ødegaard, était plus intéressé à être à Londres. Llorente, comme Ødegaard, voulait augmenter ses chances de temps de jeu pendant un âge critique qui pourrait dicter toute une carrière. Reguilon et Achraf, certes, n’ont pas eu le choix de se battre du tout. Ils ont été vendus sans avoir été consultés, point final. Dans les deux cas, ils ont rapporté au club des revenus importants à une époque où il est difficile de déplacer les ailiers actuels du Real Madrid.

Le Real Madrid n’est pas sorti indemne de ces transactions. Ils ont perdu plusieurs jeunes joueurs qui auraient pu les aider pendant presque toute la décennie à venir. Trouver un joueur comme Ødegaard coûtera plus que les 35 millions pour lesquels ils l’ont vendu (à moins qu’ils n’attendent un agent libre l’été prochain comme Eduardo Camavinga, qui aura toujours des frais de signature et un salaire élevés), et la valeur d’Ødegaard aurait probablement été beaucoup plus élevé en deux ans plus si le club l’avait retenu. Mais tout n’est pas perdu. Hormis Kovacic (acheté à l’Inter Milan pour 29 millions d’euros), les joueurs susmentionnés étaient libres. Comme Matt Wiltse l’a publié mercredi sur Twitter, les plus-values ​​totales du Real Madrid sur la vente de jeunes joueurs au cours des deux ou trois dernières années : 185 millions d’euros.

Ødegaard est un très bon joueur, et le Real Madrid le reconnaît. Mais leur valorisation à son égard n’est pas aussi élevée que le stock auquel de nombreux fans tenaient le Norvégien. Le Real Madrid peut également s’inquiéter pour la santé d’Ødegaard. Depuis sa blessure à la mi-saison en 19-20, il n’a pas encore atteint le sommet qu’il a atteint à la Real Sociedad. Ødegaard peut toujours y arriver, et bien qu’Arsenal soit un gâchis tactique sous Mikel Arteta, ils ont un système qui le dorlotera et le fera jouer dans sa position préférée. En vendant à 35m, le Real Madrid garde également la porte ouverte grâce à un premier droit de refus, et ses perspectives financières dans quelques années sont suffisamment positives pour qu’il puisse égaler une bonne offre si Ødegaard devient ce joueur transcendant. (Bien qu’Ødegaard lui-même puisse à lui seul opposer son veto à ce droit de refus en refusant de revenir.)

À un moment donné, Ødegaard doit considérer la concurrence comme une chose saine. Il ne peut pas échapper aux joueurs pour toujours. Que se passera-t-il s’il tient sa promesse de footballeur et rejoint l’un des cinq meilleurs clubs d’Europe ? Demandera-t-il à nouveau de partir si un autre grand joueur est signé ? Même Manchester City a d’excellents milieux de terrain offensifs qui peuvent être déplacés. À moins qu’Ødegaard n’ait l’intention d’esquiver les meilleurs clubs toute sa vie afin d’être un plus gros poisson dans un petit étang – auquel cas, ce n’est peut-être pas le joueur autour duquel vous voulez construire un milieu de terrain.

Il n’y a ni bien ni mal dans cette discussion. Le Real Madrid et ses fans (et tous les fans n’étaient pas amoureux d’Ødegaard, il faut le noter) avaient le droit de ressentir une certaine manière. Ødegaard ne fait rien de mal en choisissant sa propre voie. Il a le droit de s’intéresser davantage à Arsenal, où il peut se concentrer sur son développement personnel en jouant régulièrement à haut niveau dans une équipe qui croit en lui, et pour un manager qu’il aime. L’importance du rôle n°10 (et de ses versions hybrides, par extension) au Real Madrid a varié en fonction de l’entraîneur. Le temps de jeu d’Isco s’est flétri au cours des trois saisons. La carrière d’un joueur peut défiler avant que vous ne le sachiez. Regardez Mariano Diaz, qui a en quelque sorte 28 ans. Les joueurs doivent poursuivre leurs propres intérêts s’ils le souhaitent. L’arc de carrière d’un footballeur est relativement court.

Un flambeau non passé.Photo de Diego Souto/Quality Sport Images/.

Un récit qui a été exagéré : que Zinedine Zidane et Carlo Ancelotti ne croyaient pas en Martin Ødegaard. Qu’étaient-ils censés faire? Ancelotti n’en a pas eu la chance, et tout ce qu’il a indiqué au Norvégien, c’est que sa place n’était pas garantie (et il a raison). Zidane, malgré toutes les critiques qu’il a reçues, a lancé Ødegaard lors des deux premiers matchs de la saison dernière. Ødegaard allait bien, déplacé au mérite mais a fluctué dans et hors de la formation et a eu un bon match contre l’Inter Milan en Ligue des champions à l’automne. J’ai longtemps été opposé à l’idée qu’« Ødegaard n’a pas réussi à impressionner ». Euh, il a joué une poignée de jeux. Il ne l’a pas allumé, mais s’est bien connecté avec Toni Kroos dans la préparation du Real Madrid et s’est bien déplacé entre les lignes et a travaillé dur pour éviter le ballon. Il a fallu des années à Sergio Ramos et Marcelo pour devenir ce qu’ils étaient. A quoi s’attendait-on ?

Zidane écartant Ødegaard n’était pas une vendetta. Il a gardé Kovacic en marge avant de lui confier un rôle important. Ødegaard entrant et sortant de l’alignement lors de sa première saison avec le club est une routine pour un jeune joueur. Cela ne justifiait pas de l’envoyer en prêt à la mi-saison, et le club aurait pu l’utiliser au-delà de janvier. (Le contre-pied à tout cela, bien sûr, était que le club a décidé de ramener tôt Ødegaard de la Real Sociedad, ce qui était une décision idiote à l’époque, et encore plus idiote maintenant. L’effet papillon de son séjour à La Real encore une fois année est intrigante à penser.)

S’il y a un autre chapitre Ødegaard au Real Madrid, ce ne sera probablement pas de sitôt. Pour l’instant, le club et le joueur se séparent, ne s’étant vus que 11 fois malgré le mariage de sept ans. Le Real Madrid a une pléthore de jeunes joueurs, et un certain Fede Valverde, sur lequel ils peuvent s’endormir facilement ce soir. Si les frais de la vente de ce matin leur procurent leur précieuse dyade Haaland – Mbappe, ils passeront rapidement à autre chose.