Vente de rentrée scolaire d’Amazon 2021 – Vente de fournitures de rentrée scolaire

Au risque d’entrer dans la phase prépositionnelle la plus anxiogène de tous les temps dans le chat : la rentrée est à nos portes. Que vous vous rendiez à l’université pour la première fois ou que vous vous prépariez à revenir pour ce que vous prévoyez être un semestre fou, je suis ici pour partager quelques nouvelles qui pourraient vous aider. Amazon organise actuellement une vente dédiée spécifiquement aux essentiels de Back to College.

Encore mieux? Outre les remises qui font partie de cet événement temporaire, j’ai découvert des offres sur une poignée de gadgets sans tracas, des essentiels de garde-robe pratiques et un décor de dortoir. Pensez : des parapluies qui peuvent être glissés dans à peu près n’importe quel sac à main, les baskets d’entraînement Adidas préférées de Meghan Markle, des lampes à lave, et plus encore. À venir, les offres les plus folles, vous devez commencer à magasiner dès maintenant pour être SUPER préparé pour la prochaine année scolaire.

1

ce chariot de douche

Organisateur de stockage portable Caddy Tote mDesign amazon.com

16,99 $

Un panier de douche qui vous aidera à organiser tous vos articles de toilette est définitivement le choix. J’aime cette option en particulier pour être chic.

2

cet agenda chic

Planificateur hebdomadaire et mensuel de l’année académique 2021-2022

De juillet 2021 à juin 2022, cet agenda en similicuir vous aidera à garder une trace des délais, des examens et de tout ce que le collège vous propose.

3

cet ordinateur portable de luxe

Ordinateur portable Apple MacBook Air 2020 Apple amazon.com 999,00 $

899,00 $ (10 % de rabais)

L’achat d’un de ces ordinateurs portables est certainement une folie, mais ses performances, son affichage et sa vitesse sont inégalés.

4

ces écouteurs

Casque antibruit WHCH710N

Les écouteurs antibruit changent la donne, surtout lorsque vous essayez de vous concentrer sur vos devoirs. Cette paire Bluetooth sans fil de Sony est une bonne affaire à ce prix pour sa qualité sonore nette et son confort.

5

cette lampe apaisante

Lampe de table à commande tactile industrielle

Iporovon amazon.com

56 $ 45 $ (20% de rabais)

Ici, une lampe tactile dimmable avec des avantages de rangement. La conception comprend intelligemment 2 ports USB et un porte-stylo, ce qui en fait un petit choix peu encombrant. Un abat-jour en tissu et une ampoule LED Edison sont également inclus.

6

cette douillette douillette

Couette Couette Insert

Bénéficiant d’une note proche de cinq étoiles, les critiques de cette couette louent constamment sa douceur et sa facilité de lavage. Si vous n’avez pas l’intention de faire une couette et que vous voulez juste une couette, notez qu’elle est disponible en sept autres couleurs (qui sont toutes proposées en tailles doubles via California King).

7

cette robe douce

Peluche Shaggy Fleece Robe Alexander Del Rossa amazon.com

Un peignoir en forme de nuage est indispensable pour de nombreuses raisons. Ici, un incontournable du loungewear qui facilitera la transition entre se promener nu quand bon vous semble et vivre avec des colocataires.

8

cette lampe à lave

Lampe à base d’argent Lava the Original de 16,3 pouces

Rien n’apporte des vibrations froides dans un dortoir ou un appartement hors campus comme une lampe à lave.

9

cet ensemble de draps élégant

Ensemble de draps rafraîchissants

Pour avoir une idée de la popularité des draps de lit doux et rafraîchissants de Mellanni, jetez un coup d’œil à leurs 230 000 notes lumineuses et au comptage. Disponible dans des tailles allant de Twin à Split King, cet ensemble comprend un drap-housse, un drap de dessus et deux taies d’oreiller.

dix

cette machine à eau pétillante

Machine à eau pétillante Fizzi avec CO2

Les gens de l’eau pétillante comprendront pourquoi cet accord SodaStream justifie un texte en majuscules pour le chat de groupe. Cet appareil extrêmement facile à utiliser élimine le besoin d’acheter – et d’avoir à transporter – des bouteilles en plastique d’eau de Seltz.

Onze

ce titulaire de la carte téléphonique

Porte-cartes téléphonique en cuir de qualité supérieure WALLAROO amazon.com

13,95 $

Ma jeune cousine de génie qui entre dans sa première année d’université m’a récemment expliqué pourquoi les portefeuilles collés changent la donne lorsque vous êtes étudiant. Comme elle l’a dit : “L’université m’a fait réaliser que je ne supportais pas les portefeuilles normaux. Apporter un portefeuille normal partout ressemble à une corvée et cela prend de la place dans mon sac à dos rembourré et je n’ai même pas besoin de tout mon portefeuille 95% du temps. ”

Ici, une option qui conservera en toute sécurité votre carte d’étudiant, votre permis de conduire et votre carte de débit. Ce n’est pas en vente, mais compte tenu de la qualité et du prix du cuir véritable, cela en vaut toujours la peine.

12

ces griffes de cheveux

Grandes pinces à cheveux (Ensemble de 4)

Les pinces à griffes ne sont pas seulement pratiques et faciles : elles sont à la mode. Cet ensemble de 4 célèbres de Tik Tok est un achat intelligent pour l’université et, eh bien, la vie en général car ils sont adhérents, confortables et peuvent contenir beaucoup de cheveux sans se casser.

13

cet ensemble de casseroles et poêles gorge

Ensemble de casseroles et poêles antiadhésives, 9 pièces Ayesha Curry Kitchenware amazon.com

Si vous et vos colocataires déménagez hors du campus cette année, un ensemble de casseroles et de poêles sera essentiel pour cuisiner des repas contenant plus de nutriments que des nouilles instantanées. Ici, un ensemble antiadhésif de Ayesha Curry Kitchenware qui se trouve également être esthétique.

14

ces chaussures durables

Ultraboost 21 pour femme adidas amazon.com

179,95 $

De Meghan Markle à Justin Bieber, la liste des célébrités qui ont été repérées dans la sneaker culte Ultraboost d’Adidas au fil des ans est vaste. Si vous recherchez une nouvelle paire de baskets pour vous entraîner et vous promener sur le campus, ce sont un choix sûr.

quinze

ce masque confortable

Masque facial en tissu réutilisable

D’après l’actualité… les masques faciaux ne vont nulle part de si tôt. Ici, un masque en tissu 100% coton confortable et réutilisable équipé d’une couche filtrante.

16

ce pack de stylos

Stylo à bille rond Stic Xtra Life Noir, 60 points

Moins de cinq dollars pour un pack de 60 stylos ? DIRE. MOINS.

17

ce parapluie compact

Parapluie de voyage

Ce parapluie compact ne relève techniquement pas du ~parapluie ~ des fournitures scolaires, mais il est néanmoins utile. Il convient à la taille d’un sac à main et apportera une tranquillité d’esprit lorsqu’il y a un risque que vous soyez pris sous la pluie, mais que vous ne voulez pas transporter un parapluie de taille normale.

18

ces sharpies amusants

Surligneurs Sharpie Tank, 12 unités

Si l’idée d’étudier pour un examen sans pouvoir surligner vos notes vous donne des palpitations cardiaques (salut, c’est moi), cette offre vaut la peine d’être approvisionnée.

19

ces blocs-notes post-it

Bloc-notes, paquet de 5 Post-it amazon.com

10,15 $

Amis amateurs de post-it, découvrez ce prix et cette palette de couleurs. * Clique comme le vent. *

vingt

ces stylos à pointe extra fine

Stylos à bille roulante à encre liquide Precise V5 Stick

Quand il s’agit d’encre liquide abordable, avec laquelle il est agréable d’écrire, je suis d’avis que le stylo Pilot’s Precise V5 règne en maître.

vingt-et-un

ces serviettes en peluche

Lot de 6 serviettes de bain 100% coton égyptien AmazonCommercial amazon.com

Même si le cadre est une salle de bain partagée en dortoir, rien ne se compare à sortir de la douche et à s’envelopper dans une serviette moelleuse. Conseil de pro : si vous ne pensez pas avoir besoin des 6 serviettes de bain en coton égyptien incluses dans cet ensemble, mettez-en 2 de côté comme cadeau pour un ami.

22

ces stylos gel

Stylos gel à bille roulante G2 Premium, paquet de 20

Ici, des fournitures scolaires plus colorées pour ajouter du piquant à vos guides d’étude codés par couleur.

2. 3

ce pack de cahier

3 cahiers à sujets collégiaux (Ensemble de 2)

Ce duo de cahiers à spirale à 3 sujets (avec 150 feuilles de papier chacun) vous couvrira plus que nécessaire pour un semestre de notes.

24

ces désinfectants pour les mains

Désinfectants pour les mains parfumés à la citronnelle PiperWai amazon.com

16,00 $

Le désinfectant pour les mains était utile même avant mars 2020. Ici, un duo de désinfectants pour les mains au parfum de citronnelle que vous pourrez facilement jeter dans n’importe quel sac.

25

ce masque pour les yeux

Oreiller pour les yeux en soie pour le sommeil

Ce masque pour les yeux en soie parfumé à la lavande de la marque de pleine conscience Asutra n’est pas en vente à l’improviste, mais il vous sera utile si vous partagez un dortoir avec un colocataire dont l’horaire de sommeil n’est pas complètement aligné sur le vôtre. Et une anecdote amusante : le directeur de la marque d’Asutra est Venus Williams !

26

ces dosettes de lessive

Dosettes de savon détergent à lessive, 73 unités

TBH, cet ensemble de 73 Tide PODS peut vous durer jusqu’à l’obtention du diplôme si vous aimez passer le plus longtemps possible entre les étirements de la lessive.

