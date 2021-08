Vente de retour à l’école sur le portail Facebook : achetez deux appareils Portal, économisez 100 $

Faites le plein et économisez gros grâce à la vente de rentrée scolaire du portail Facebook qui se déroule en ce moment. Pour une durée limitée, vous pouvez économiser 100 $ à l’achat de deux appareils Portal, dont le Portal TV, le Portal Mini, le Portal et le Portal Plus.

La gamme Portal fait partie de la mission de Facebook d’améliorer les appels vidéo en les rendant totalement mains libres et sans distraction. Chaque appareil Portal vous permet de passer des appels vidéo et dispose d’une caméra intelligente qui effectue automatiquement un panoramique et un zoom pour suivre l’action, vous permettant de vous déplacer et de parler librement tout en restant toujours dans le cadre.

Le portail compatible Alexa fonctionne également avec d’autres appareils domestiques intelligents afin que vous puissiez voir qui est à la porte d’entrée, regarder les actualités, consulter la météo, et plus encore. Facebook sait que la confidentialité est une grande préoccupation, c’est pourquoi ses commandes activées vous permettent de désactiver facilement la caméra et le microphone tout en garantissant que les appels vidéo sont toujours cryptés.

La vente de retour à l’école de Facebook comprend non seulement 100 $ d’économies sur deux appareils Portal, mais vous bénéficierez également d’une livraison et de retours gratuits dans les deux jours. Cette offre à durée limitée se termine ce samedi, vous devriez donc en profiter avant qu’il ne soit trop tard.

Vente de rentrée du portail Facebook :

Facebook Portal TV 149 $ sur Facebook | Achetez 2 portails et économisez 100 $

Le Portal TV permet à votre téléviseur de devenir un écran de maison intelligente qui vous permet d’utiliser votre voix pour contrôler votre maison intelligente, obtenir des mises à jour, consulter la météo et plus encore, même lorsque votre téléviseur est éteint.

Portail Facebook Mini 99 $ sur Facebook | Achetez 2 portails et économisez 100 $

Le Facebook Portal Mini est un écran intelligent compact qui fonctionne avec Amazon Alexa pour lire de la musique, passer des appels vidéo, afficher des photos, etc.

Portail Facebook 149 $ sur Facebook | Achetez 2 portails et économisez 100 $

Le portail Facebook compatible Alexa dispose d’un appareil photo intelligent qui vous permet de passer des appels vidéo et d’afficher des photos de Facebook, Instagram et de votre téléphone en mode mains libres.

Portail Facebook Plus 249 $ sur Facebook | Achetez 2 portails et économisez 100 $

Le plus grand écran de portail de Facebook, le Portal Plus, dispose d’une caméra intelligente de 15,6 pouces qui s’élargit automatiquement lorsque quelqu’un entre dans la pièce pour garder tout le monde en vue.

