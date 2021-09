Vente de téléviseurs Best Buy pour la fête du Travail: offres de téléviseurs intelligents à partir de seulement 139,99 $

L’événement de vente Best Buy Labor Day TV est officiellement en cours, ce qui signifie que c’est l’occasion idéale de conclure une offre télévisée bon marché avec des prix commençant à seulement 139,99 $. Le détaillant offre jusqu’à 200 $ de réduction sur les téléviseurs intelligents Fire de marques comme Toshiba et Insignia – et vous recevrez un Echo Dot de 3e génération gratuit avec votre achat.

Toutes les offres de télévision de la fête du Travail de Best Buy incluent l’expérience Fire TV, qui vous permet de diffuser du contenu à partir de toutes vos applications préférées comme Netflix, Disney Plus, Prime Video, et plus encore. Les téléviseurs Fire disposent également d’une télécommande vocale avec Amazon Alexa, vous pouvez donc utiliser votre voix pour lancer des applications, rechercher des titres, lire de la musique et contrôler des appareils domestiques intelligents compatibles.

Un Echo Dot de 3e génération coûte actuellement 39,99 $, donc avec cette offre de la fête du Travail, vous obtenez gratuitement un Fire TV bon marché et un haut-parleur intelligent compatible Alexa. L’événement de vente Best Buy de la fête du Travail se termine ce soir à minuit, vous devriez donc profiter de ces aubaines épiques maintenant avant qu’il ne soit trop tard.

Offres télévisées de la fête du Travail de Best Buy

Téléviseur LED HD Smart Fire de 24 pouces de la série F20 d’Insignia : 169,99 $ 139,99 $ chez Best Buy

Économisez 30 $ – L’offre la moins chère du jour pour la fête du Travail est ce téléviseur HD Insignia de 24 pouces qui est en vente pour seulement 139,99 $. Le téléviseur intelligent de 24 pouces comprend le système d’exploitation Fire pour une diffusion facile et un Echo Dot gratuit compatible avec Alexa.

Téléviseur Toshiba Smart HD Fire 32 pouces : 199,99 $ 159,99 $ chez Best Buy

Économisez 40 $ – Ce Toshiba de 32 pouces est un excellent téléviseur si vous recherchez quelque chose qui couvrira les bases pour les chambres, les bureaux ou les chambres des enfants. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un écran 4K, il est livré avec Fire OS et Amazon Alexa intégré pour une assistance intelligente pratique et est en vente au prix de 159,99 $ et comprend un Echo Dot gratuit.

Téléviseur Insignia 4K UHD Fire de 43 pouces (2021) : 349,99 $ 319,99 $ chez Best Buy

30 $ – Best Buy a réduit le prix d’affichage de l’Insignia Fire 2021 à 319,99 $, et le détaillant inclut un Echo Dot gratuit. L’ensemble de 43 pouces est livré avec Fire OS et une télécommande vocale Alexa afin que vous puissiez utiliser votre voix pour régler le volume, changer de chaîne, rechercher des films, etc.

Téléviseur intelligent Toshiba 4K UHD 50 pouces : 429,99 $ 349,99 $ chez Best Buy

Économisez 70 $ – L’une de nos offres télévisées bon marché préférées de Best Buy pour la fête du Travail est ce téléviseur 4K Toshiba de 50 pouces en vente au prix de 349,99 $. Bien que ce ne soit pas le prix le plus bas que nous ayons vu, c’est la meilleure offre que vous puissiez trouver en ce moment et un prix fantastique pour un ensemble 4K Ultra HD qui inclut le système d’exploitation Fire pour un streaming transparent.

Téléviseur Smart Fire 4K UHD de 55 pouces de Toshiba : 479,99 $ 399,99 $ chez Best Buy

Économisez 80 $ – Cette offre de télévision de la fête du Travail de Best Buy est une télévision intelligente 4K de 55 pouces de Toshiba qui est en vente pour seulement 399,99 $. Une valeur fantastique pour un ensemble 2021 fourni avec le système d’exploitation Fire pour un streaming transparent et comprend un Echo Dot gratuit (d’une valeur de 39,99 $) avec votre commande.

Téléviseur Smart Fire 4K UHD série F30 d’Insignia de 65 pouces : 699,99 $ 499,99 $ chez Best Buy

Pour une durée limitée, vous pouvez vous procurer ce téléviseur 4K Insignia 65 pouces en vente au prix de 499,99 $. Ce téléviseur intelligent bon marché comprend un Echo Dot gratuit et est livré avec le système d’exploitation Fire TV et la prise en charge de l’assistant vocal Amazon Alexa.

Téléviseur Smart Fire 4K UHD série F30 d’Insignia de 70 pouces : 749,99 $ 599,99 $ chez Best Buy

Économisez 150 $ – Si vous recherchez une offre de télévision grand écran, Best Buy’s Labor Day propose cet ensemble intelligent de 70 pouces d’Insignia à 599,99 $. C’est le meilleur prix que nous ayons trouvé pour le téléviseur 4K qui comprend l’expérience Fire TV et un Echo Dot de 3e génération gratuit.

