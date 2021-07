Vente d’échantillons standard universels : 14 articles essentiels à acheter

Norme universelle

Dans la plupart des marques, les “ventes d’échantillons” signifient des lignes tentaculaires sans presque suffisamment d’échantillons pour tout le monde. Alors permettez-moi de commencer par dire que Universal Standard n’est pas la plupart des marques et que sa vente annuelle d’échantillons se déroule un peu différemment. (Et quand je dis ça je veux dire, c’est mieux). C’est entièrement en ligne – vous évitant tout chaos IRL – et il a des centaines d’agrafes de placard en stock, le tout en tailles inclusives. J’appelle ça un gagnant-gagnant, bébé.

La vaste marque propose des tailles 00 à 40 dans Every. Freakin ‘. Style. Je parle de robes à enfiler en cuir végétalien, de jeans à jambe droite, de trenchs classiques et bien plus encore. Même si vous possédez déjà des basiques similaires, vous voudrez que Universal Standard reprenne les pièces basiques traditionnelles. Chaque vêtement comprend des détails bien pensés comme des boutons cachés et un tissu extensible subtil pour un ajustement parfait, ce qui est l’une des raisons pour lesquelles le magasin se démarque tellement.

Gardez à l’esprit que la campagne ne se déroule que jusqu’au 2 août ! Pour vous donner une longueur d’avance (et pour rendre la vente un peu plus fluide pour vous), nous avons réduit les éléments essentiels de la taille qui méritent votre “ajout au panier” instantané.

cette robe aérée

Robe nuisette en cuir végétalien Hen

Norme universelle

130 $ 72 $

Le cuir végétalien élégant élève une robe nuisette classique vers de nouveaux sommets. Vous ne vous sentez pas en pleine robe ? Essayez la version chic caraco tant qu’elle est encore en stock.

ce haut ample

Tunique Hi Low en lin Dawn

Norme universelle

94 $ 78 $

Les ensembles assortis surdimensionnés sont devenus un incontournable du salon d’été cette année. Et ce haut oversize se marie aussi bien avec un jean ou un pantalon ponte autant qu’il le fait avec le short coordonné.

cette combinaison décontractée

Combinaison sans manches en lin Luna

Norme universelle

128 $ 98 $

Les combinaisons en lin sont notre tenue unique de choix. La prise d’Universal Standard comprend une jambe évasée subtile et une ceinture qui ajoute de la dimension.

ce short de motard en sourdine

Next – to – Short de vélo nu

Norme universelle

65 $ 49 $

Si le monde de la mode n’était pas encore venu aux shorts de vélo, cette paire de taille incluse aurait scellé l’affaire. Ils ont tout ce dont les shorts de vélo extensibles et respirants ont besoin, ainsi que des poches.

cette veste en cuir neutre

Veste en cuir Parker

Norme universelle

438 $ 264 $

Quiconque a dit que l’habillage de transition était un défi n’avait pas cette veste en cuir courte dans son placard. C’est la couche extérieure légère que vos tenues d’automne veulent et méritent.

ces jeans incontournables

Jean à jambe droite Boyfriend Bae

Norme universelle

90 $ 58 $

Nous ne vous dirons pas d’arrêter de porter des jeans skinny. Mais si vous recherchez un style décontracté, le denim à jambe droite d’Universal Standard est notre premier choix.

ce body douillet

Body à col roulé à manches longues Foundation

Norme universelle

72 $ 43 $

La meilleure superposition d’automne commence et se termine par un body à col roulé. Sous un jean, une jupe ou une robe, c’est l’incontournable de la garde-robe qui peut emmener vos pièces estivales préférées dans une autre saison de tenues.

cette chemise boutonnée

chemise Elbe

Norme universelle

88 $ 64 $

Avec une fermeture boutonnée qui s’arrête à mi-chemin, cette chemise impeccable est parfaite à glisser dans un jean ou à porter telle quelle.

ce pantalon court noir

Pantalon court boyfriend en sergé de coton stretch Faye

Norme universelle

118 $ 78 $

Pantalon de travail ou pantalon de détente ? Ce style en sergé de coton légèrement recadré peut faire les deux.

ce catsuit extensible

Next – to – Body nu

Norme universelle

95 $ 65 $

Que vous préfériez le yoga Sky Ting ou le 305 Fitness, il manque un body flexible à votre rotation de vêtements de sport. Et Plus de 200 critiques cinq étoiles sont d’accord : c’est doux, mais cela vous permet de rester soutenu pendant toutes les séances d’entraînement.

cette élégante robe chemise

Robe chemise en popeline Peyton

Norme universelle

128 $ 77 $

Cela peut ressembler à une robe chemise classique, mais elle a des touches Universal Standard cachées qui en font un essentiel. Le tissu en popeline est légèrement extensible, tandis que les boutons secrets à l’intérieur empêchent toute ouverture gênante.

ce manteau blanc

Trench Derjon

Norme universelle

188 $ 128 $

Les critiques sont d’accord : la version d’Universal Standard sur le trench-coat est un incontournable. Il est léger mais toujours résistant à l’eau – et le contraste entre le tissu et les boutons lui donne une touche moderniste. “Ça a l’air bien et ça fait du bien”, a déclaré un critique cinq étoiles.

ce t-shirt doux

T-shirt en jersey liquide Emilia Easy

Norme universelle

62 $ 42 $

Réapprovisionner votre tiroir à t-shirts est toujours une bonne idée. C’est une idée encore meilleure lorsque les t-shirts ont un tissu doux comme du beurre et une coupe décontractée.

cette doudoune chic

Doudoune longue à capuche Everest

Norme universelle

285 $ 168 $

L’hiver arrive plus vite que prévu. Vous serez prête à vous protéger des éléments dans ce manteau confortable, doté d’un tissu résistant à l’eau et de poches doublées de polaire.

Halie LeSavage Halie LeSavage est une rédactrice et rédactrice basée à New York pour Bazaar.com, où elle couvre tout ce qui concerne le commerce électronique et le shopping.

