Vente Flash Best Buy : AirTags, Apple Watch Series 7, plus

Toutes les meilleures offres de lundi démarrent avec l’AirTag d’Apple passant à 24 $ dans la vente flash d’une journée de Best Buy. C’est à côté d’une vente du Nouvel An Anker de 11 $ et Apple Watch Series 7 à partir de 339 $. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Best Buy réduit les ventes flash d’un jour sur AirTag à 24 $

Best Buy commence la semaine en lançant sa première vente flash d’un jour de 2022, offrant avec elle une série de remises alléchantes dans presque toutes les catégories de produits. Allant des démarques Apple et des équipements de maison intelligente à prix réduit aux mises à niveau de Battlestation et plus encore, la livraison est gratuite dans tous les domaines pour les commandes supérieures à 35 $. Parmi toutes les réductions de prix, un point culminant facile est l’un des AirTag d’Apple pour 24 $ chez Amazon et Best Buy. Vous cherchez normalement 29 $, vous recherchez le meilleur prix au cours des derniers mois à 1 $ sous notre mention précédente.

Après avoir été lancée l’année dernière, la première étape d’Apple sur le marché de la recherche d’articles a fourni de nombreuses fonctionnalités notables grâce à la puce U1. En plus de la vedette de la recherche de précision soutenue par une interface AR, AirTag s’associera facilement avec votre iPhone 13 et plus afin de vous aider à localiser des clés, un sac à dos, des bagages ou vraiment tout autre élément sur lequel vous souhaitez garder un œil. De plus, il y a une batterie remplaçable intégrée qui peut durer des années avant de devoir être remplacée. Regardez de plus près dans notre examen pratique.

La vente du Nouvel An d’Anker propose des accessoires pour iPhone à partir de 11 $

Anker célèbre le début d’une nouvelle année en lançant sa dernière vente avec l’aimable autorisation d’Amazon. Cette fois-ci, pour commencer 2022, vous trouverez une collection de ses derniers accessoires MagGo ainsi que de nouveaux plus bas historiques sur les webcams, les haut-parleurs, les chargeurs et plus encore à partir de 11 $. Notre premier choix est la station de charge Anker MagGo 2 en 1 qui vient de sortir en vente pour 70 $. En baisse par rapport à 80 $, il ne s’agit que de la troisième remise notable à ce jour et du deuxième meilleur prix.

La nouvelle station de charge Anker MagGo arrive avec un design deux en un qui peut recharger votre iPhone 12 ou 13 avec un pad MagSafe de 7,5 W. Sa conception pliable unique peut être inclinée vers le haut pour révéler également un coussinet secondaire de 5 W pour les AirPods et autres écouteurs. Plongez dans notre revue Testé avec 9to5Toys pour un examen plus approfondi.

Commencez 2022 en marquant des plus bas historiques sur Apple Watch Series 7

Au cas où vous auriez manqué la remise post-Black Friday, Amazon vous offre une autre chance d’économiser sur la dernière Apple Watch Series 7. À l’heure actuelle, vous pouvez ramener à la maison le modèle GPS de 45 mm dans plusieurs styles pour 379 $. C’est en baisse par rapport au prix habituel de 429 $, un match du plus bas historique d’Amazon établi une fois auparavant, et une chance notable d’améliorer votre régime de remise en forme avant la nouvelle année. Vous pouvez également économiser sur des modèles supplémentaires à partir de 339 $, vous faisant économiser 60 $.

En vedette par l’écran sensiblement plus grand qui fait ses débuts cette fois-ci, Apple Watch Series 7 arrive avec d’autres fonctionnalités notables. Outre toutes les statistiques habituelles de suivi de la condition physique, il existe une surveillance de la fréquence cardiaque, un suivi du sommeil, la possibilité de prendre des lectures d’ECG, etc. Sa conception résistante à la poussière IP6X lui permet de suivre des entraînements encore plus intenses, et le nouveau mode de charge rapide complète l’autonomie de la batterie toute la journée avec la possibilité de fournir une charge suffisante pour être portée toute la nuit en seulement 8 minutes. Voici comment il se compare aux modèles de la génération précédente.

