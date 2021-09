Vente flash d’automne : obtenez des offres de moins de 50 $ de Color Wow, Stila et plus

in

Un traitement à la kératine au salon de coiffure peut être un peu cher. Au lieu de débourser ces dollars, donnez simplement à vos cheveux un soin bien mérité à la maison. Le traitement anti-frisottis Color Wow Dream Coat agit comme un mini traitement à la kératine, transformant tous les types de cheveux, créant des mèches soyeuses, brillantes et sans frisottis. Si vous vous êtes déjà demandé comment les clients célèbres de Chris Appleton ont des cheveux si brillants tout le temps, c’est la clé.

Si vos cheveux sont facilement affectés par l’humidité, vous devez l’essayer. À tous ceux qui ont les cheveux crépus / ondulés / bouclés / bouclés, celui-ci est fait pour vous. Même si vous avez les cheveux colorés, c’est aussi un excellent produit pour vous. Vous pouvez même l’utiliser pour donner une nouvelle vie à vos perruques, extensions ou postiches. Vaporisez-le généreusement sur les cheveux humides (pas mouillés) et séchez vos cheveux. Astuce de pro : le sèche-cheveux active le produit (ne pas sécher à l’air). Pour de meilleurs résultats, utilisez-le tous les 3-4 shampooings.

Obtenez ce produit et d’autres produits Color Wow pour 25 % de réduction lorsque vous utilisez le code promotionnel DAILYPOP25 à la caisse. Ce code est valable pour tous les articles non soldés jusqu’au 10/2, à l’exception des kits économiques, des formats de voyage, des commandes en salon, du Xtra Large Bombshell Volumizer et du Money Masque (7,5 oz / 215 ml).