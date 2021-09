Vente flash de cuisine : économisez sur les planches à fromage, la verrerie et plus encore

Nous avons indépendamment sélectionné ces produits parce que nous les aimons, et nous pensons que vous pourriez les aimer à ces prix. Si vous achetez quelque chose via notre code QR ou nos liens, E! fait une commission sur votre achat. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !.

Que vous veniez d’emménager dans un nouvel espace ou que vous souhaitiez simplement rafraîchir votre maison avec de nouvelles trouvailles de cuisine, nous avons de superbes réductions dans l’édition de cette semaine de Deals for Real. Justin sylvestre et Brandi Milloy partagent des économies importantes sur les mini-gaufriers Dash, y compris un ensemble spécial Halloween. Il y a aussi un plateau de fromages qui a tout ce dont vous avez besoin pour être l’hôte avec le plus, y compris des couverts, des bols en céramique et des sections divisées pour tous vos essentiels de charcuterie.

Si vous voulez changer les choses avec de la verrerie irisée, il y a une remise de 20% sur la collection Aura de Dragon Glassware de grands verres à vin, flûtes à champagne et verres à martini sur Amazon. Passez des plaques de cuisson en métal au silicone avec une remise de 20 % sur les produits Baking & Beyond sur Amazon. Et, bien sûr, vous ne pouvez pas oublier de nettoyer ces verres et plats de cuisson, nous avons un code promotionnel pour les recharges de savon à vaisselle Cleancult.

Ces économies ne dureront pas éternellement. Continuez à faire défiler pour en savoir plus sur ces produits et pour obtenir nos codes de réduction exclusifs.