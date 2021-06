Vente Hidden Fire TV Stick 4K, 20 $ Blink Mini cam, 600 $ projecteur pour 240 $, chargeur sans fil 8 $, plus – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Il y a tellement d’offres Prime Day en ce moment que nous ne savons presque pas par où commencer. Heureusement, il y a trois offres particulièrement folles que nos lecteurs ont envahi Amazon pour obtenir, nous allons donc commencer par là.

Tout d’abord, les abonnés Prime peuvent récupérer les 35 $ d’Amazon Blink Mini caméra de sécurité intelligente pour la maison dès maintenant pour seulement 19,99 $ chacun. C’est fou ! C’est déjà une valeur incroyable à 35 $, mais 19,99 $ le place au-dessus – pourquoi voudriez-vous obtenir une autre caméra pour la maison ? ! Ensuite, en plus de cette offre fantastique, Amazon propose les 100 $ Ring Video Doorbell avec pack Echo Dot aux abonnés Prime pour le prix ridicule de seulement 44,99 $. C’est tellement bas qu’on dirait une erreur ! Et last but not least, il y a un accord caché qui réduit le Fire TV Stick 4K à seulement 29,99 $ avec le code promo HELLOFTV, qui est le prix le plus bas de l’année. La bonne nouvelle est que cet accord n’est pas limité aux seuls membres Prime, mais la mauvaise nouvelle est que les termes et conditions d’Amazon indiquent vaguement que seuls les clients éligibles peuvent participer à l’action. Cela vous inclut-il ? La seule façon de le savoir est d’essayer d’utiliser le code promo.

Parmi les autres faits saillants du récapitulatif quotidien des offres de mercredi, citons l’incroyable nouveau 600 $ Projecteur de cinéma maison YABER Pro V7 pour le prix incroyablement bas de 239,99 $ grâce à un rare double rabais, un nouveau couteau pliant tactique pour seulement 15,90 $, le meilleur Aspirateur robot Dser 22T pour 79,99$ au lieu de 160$ avec code promo 6IPD84S5, le prix le plus bas que nous ayons vu sur Amazon pour le Coques Tuff & Co pour iPhone nos lecteurs aiment tellement, le plus récent Thermostat Nest pour seulement 114,99 $ (consultez la section « autres vendeurs » pour obtenir le meilleur prix), un autre Thermostat intelligent compatible Alexa pour seulement 89 $, le très populaire Acer Chromebook Spin 311 en vente pour 261 $ au lieu de 500 $, le best-seller n°1 d’Amazon haut-parleur étanche portable pour seulement 25,99 $, le Poussoir de bouton intelligent SwitchBot qui nous obsède pour seulement 29 $ et l’optionnel SwitchBot Hub Mini pour 39 $ afin que vous puissiez le lier à Alexa ou à votre système de maison intelligente, le Système Wi-Fi maillé eero 6 à un prix record de seulement 181 $ pour les membres Prime, un best-seller chargeur sans fil pour 8,49 $ et plus.

Ensuite, en plus de toutes ces offres incroyables, nous avons rassemblé 10 ventes spéciales disponibles exclusivement pour les membres Amazon Prime. Assurez-vous de faire défiler jusqu’en bas pour pouvoir les vérifier!

Blink Mini – Caméra de sécurité intelligente enfichable d'intérieur compacte, vidéo HD 1080, vision nocturne, motio… Prix catalogue : 34,99 $ Prix : 19,99 $ Vous économisez : 15,00 $ (43%)

Appareil de streaming Fire TV Stick 4K avec télécommande vocale Alexa | Dolby Vision | Version 2018 Prix catalogue : 39,99 $ Prix : 29,99 $ Vous économisez : 10,00 $ (25 %) Code promo : HELLOFTV

Prix : 44,99 $

Apple AirPods Pro Prix catalogue : 249,00 $ Prix : 197,00 $ Vous économisez : 52,00 $ (21%)

Projecteur Bluetooth WiFi YABER Pro V7 9500L 5G, Correction automatique de la distorsion trapézoïdale 6D et 4P/4D, Infinity Zo… Prix catalogue : 299,99 $ Prix : 239,99 $ Vous économisez : 60,00 $ (20 %)

Grand Way Pocket Folding Knife for Men – Military Utility Outdoor Tactical Survival Knifes with… Prix catalogue : 19,90 $ Prix : 15,90 $ Vous économisez : 4,00 $ (20 %)

Tuff & Co. Coque Crystal Clear pour iPhone 11 de qualité militaire testée antichoc pour téléphone… Prix:$15.99

Kasa Smart Plug Mini 15A, Smart Home Wi-Fi Outlet Fonctionne avec Alexa, Google Home & IFTTT, No Hub… Prix catalogue : 26,99 $ Prix : 24,29 $ Vous économisez : 2,70 $ (10 %)

Aspirateur robot 2200Pa, aspirateur robotique Dser 22T, technologie BoostGen, charge automatique, Boundar… Prix catalogue : 159,99 $ Prix : 79,99 $ Vous économisez : 80,00 $ (50%) Code coupon : 6IPD84S5

Google Nest Thermostat – Thermostat intelligent pour la maison – Thermostat Wifi programmable – Neige Prix catalogue : 129,99 $ Prix : 113,00 $ Vous économisez : 16,99 $ (13%)

Emerson Sensi Wi-Fi Smart Thermostat for Smart Home, DIY, Works With Alexa, Energy Star Certifi… Prix catalogue : 129,99 $ Prix : 88,18 $ Vous économisez : 41,81 $ (32 %)

Roku Streaming Stick+ | Appareil de diffusion en continu HD/4K/HDR avec télécommande sans fil longue portée et ave… Prix catalogue : 49,00 $ Prix : 39,00 $ Vous économisez : 10,00 $ (20 %)

Roku Express | Lecteur multimédia en continu HD avec câble HDMI haute vitesse et télécommande simple Prix catalogue : 29,00 $ Prix : 24,99 $ Vous économisez : 4,01 $ (14%)

Ordinateur portable convertible Acer Chromebook Spin 311, Intel Celeron N4020, 11,6″ HD Touch, 4 Go LPDDR4, 3… Prix catalogue : 499,00 $ Prix : 260,91 $ Vous économisez : 238,09 $ (48 %)

Haut-parleur portable OontZ Angle 3 Bluetooth, volume plus élevé, son stéréo cristallin, basses riches,… Prix catalogue : 34,99 $ Prix : 25,99 $ Vous économisez : 9,00 $ (26%)

SwitchBot Smart Switch Button Pusher – Pas de câblage, application sans fil ou contrôle de minuterie, ajoutez SwitchBot… Prix catalogue : 39,00 $ Prix : 29,00 $ Vous économisez : 10,00 $ (26%)

SwitchBot Hub Mini Smart Remote – IR Blaster, lier SwitchBot au Wi-Fi, contrôler le climatiseur,… Prix catalogue : 49,00 $ Prix : 39,00 $ Vous économisez : 10,00 $ (20 %)

Système Wi-Fi 6 maillé double bande Amazon eero 6 avec hub intégré pour la maison intelligente Zigbee (lot de 3, un ee… Prix catalogue : 279,00 $ Prix : 181,00 $ Vous économisez : 98,00 $ (35%)

Toshiba 32LF221U21 32 pouces Smart HD 720p TV – Fire TV Edition, sortie 2020 Prix: 199,99 $

EASELAND Twin XL Surmatelas Couvre-matelas Couvre-matelas matelassé Protège-matelas Extra… Prix catalogue : 49,99 $ Prix : 42,49 $ Vous économisez : 7,50 $ (15%)

Chargeur sans fil LETSCOM, chargeur sans fil rapide 15 W maximum certifié Qi, compatible avec iPho… Prix catalogue : 9,99 $ Prix : 8,49 $ Vous économisez : 1,50 $ (15%)

