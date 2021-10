Vente NFT record basée sur le béluga sur Solana par Abigail, 14 ans

Benyamin Ahmed, un artiste de 12 ans, puise également dans la poésie NFT.

Vendu environ 435 000 $ de NFT via le réseau Solana.

Il y a cinq ans, les enfants n’auraient pas pu rêver que leur art aléatoire pourrait être utilisé pour autre chose que les travaux scolaires. Cependant, les choses ont changé. Les adolescents sont particulièrement attrayants pour les collectionneurs d’art numérique. Ainsi, engrangeant des millions grâce à la vente de jetons non fongibles.

Abigail, également connue sous le nom de « PeachSunday » dans le domaine de l’art numérique, est l’une de ces jeunes qui a de quoi se réjouir. La jeune fille de 14 ans, qui est en première année de lycée, a vendu pour environ 435 000 $ de NFT via le réseau Solana.

De plus, ses « Belugies » ont été postés sur Alpha Art. Un marché NFT qui permet aux utilisateurs d’acheter et d’échanger gratuitement des NFT basés sur Solana. De plus, le NFT supérieur s’est vendu à 300 SOL, 299 SOL, 125 SOL, 100 SOL et 75 SOL. Avec le White Belugie (7 980 caractères) se vendant en moyenne à 1,81 SOL.

Abigail affirme que l’œuvre a été motivée par sa passion pour les animaux, la créativité et la vie marine. En particulier le béluga en voie de disparition.

Après intégration du contrat. Les acheteurs retenus verront leurs peintures Belugie sur l’application de portefeuille fantôme et sur le marché Solana.

Dix pour cent vers la charité

Abigail a l’intention de faire don de 10 % de ses bénéfices de ventes NFT principaux et secondaires à divers groupes de bélugas. Et aussi à la Sunshine Kids Foundation, un programme hospitalier pour enfants (10%).

Benyamin Ahmed, un artiste de 12 ans, puise également dans la poésie NFT. Le programmeur adolescent qui a commencé son projet en tant qu’effort éducatif a gagné plus de 1 800 ETH (environ 6 773 130 $) grâce à sa collection intitulée Weird Whales.

L’introduction de l’art numérique et des contrats intelligents a changé la façon dont les artistes rivalisent pour une partie de cette industrie lucrative. Malgré les affirmations selon lesquelles 90% de tous les NFT sont sans valeur, la récente ruée vers la création de marchés NFT par des bourses géantes comme Coinbase dépeint une image différente. Twitter, Tiktok et Visa ont déjà manifesté leur intérêt pour ce secteur, signe d’un avenir prometteur.