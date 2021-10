Vente record prévue avec Newcastle prêt à bondir pour l’ailier buteur

Newcastle United devrait faire un pas pour l’ailier de Feyenoord Luis Sinisterra, selon un journaliste aux Pays-Bas.

Ce sera une fenêtre de transfert intrigante pour Newcastle en janvier après leur prise de contrôle soutenue par les Saoudiens. Ils ont maintenant beaucoup d’argent à dépenser tant qu’ils peuvent convaincre les joueurs de les rejoindre pour ce qui reste une bataille de relégation.

Par conséquent, jusqu’à ce que leur position s’améliore, ils devront peut-être faire preuve de créativité sur le marché des transferts. Mais ils devraient toujours être en mesure de faire des investissements décents.

Un joueur qui pourrait être sur leur radar, selon Maarten Wijffels, est Sinisterra de Feynoord et de l’équipe nationale colombienne.

Ailier de 22 ans, Sinisterra évolue aux Pays-Bas depuis 2018, date à laquelle il a quitté Once Caldas dans son pays natal. Il a été patient lors de sa première saison mais a joué assez régulièrement depuis.

La campagne actuelle a été productive jusqu’à présent. Sinisterra a fourni neuf buts et six passes décisives en 17 apparitions dans toutes les compétitions jusqu’à présent.

Feyenoord l’a toujours sous contrat jusqu’en 2024. Mais il pourrait y avoir des inquiétudes à l’idée de le perdre avant cette date, surtout si Newcastle vient l’appeler.

Dans de telles circonstances, Feyenoord pourrait en bénéficier financièrement. Wijffels prédit que Sinisterra sera vendu pour un montant record pour le club, dépassant les 18 millions d’euros reçus pour Dirk Kuyt, lié à Liverpool en 2006.

Sinisterra, en comparaison, devrait franchir la barre des 20 millions d’euros – un chiffre que Newcastle est désormais tout à fait capable de payer.

« Ce sera la vente de 20 millions qui se réalisera », a déclaré Wijffels à Voetbalpodcast.

« Il a beaucoup, ce but contre Union Berlin qui [Alireza] Jahanbakhsh a fait. Comme il prend parfois le ballon, toujours tourné vers l’avant.

« Un joueur vraiment merveilleux. Newcastle United commencera immédiatement à enchérir.

Newcastle lié à un ailier de premier plan

Il semble que Newcastle pourrait chercher à se renforcer après un précédent rapport sur son intérêt pour un autre acteur occupant un poste similaire.

Alors que Sinisterra en serait en partie un pour l’avenir, ils ont également été liés à un acteur plus en vue et plus expérimenté de son rôle.

Selon Eduardo Inda, parlant d’El Chiringuito, Newcastle serait prêt à racheter Eden Hazard.

Le transfert de l’international belge de Chelsea au Real Madrid en 2019 n’a jamais vraiment fonctionné. Il y a eu des spéculations selon lesquelles il pourrait retourner à Stamford Bridge pour un prix beaucoup moins cher.

Mais Inda est convaincu que Newcastle pourrait offrir à Hazard une voie alternative pour revenir en Premier League.

Il n’y avait aucun détail sur des frais de transfert potentiels ou des conditions personnelles. Mais ce serait une signature de déclaration, même si l’étoile de Hazard s’est fanée ces dernières années.

Selon la façon dont Sinisterra se développe, l’option plus jeune peut être plus prudente. Mais Hazard est un nom beaucoup plus reconnaissable et gardera l’espoir de remettre sa carrière sur les rails avec un nouveau départ.

Newcastle aura de nombreuses décisions à prendre en vue de la fenêtre de transfert de janvier et au-delà.

