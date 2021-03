Vente spéciale de jetons de TimeCoin | Fils BTC

27 mars 2021 21:26 & nbspUTC

| Mise à jour:

27 mars 2021 à 21:26 & nbspUTC

Par & nbspClark

La vente spéciale de jetons de TimeCoin (TMCN) a été lancée le 15 février 2021, avec une réduction de 93% sur la valeur marchande actuelle du jeton.

Le jeton a été lancé le 11 novembre 2020 sur BitForex en tant qu’IEO, au prix initial de 0,7 USD. Après le lancement, le prix est passé à 11 $ et il a continué d’augmenter. Le prix de TMCN a atteint un niveau record de 8500 $ le 18 février 2021 et ce prix était plus de 12142 fois le prix initial. En outre, TimeCoin est répertorié sur BitMart le 24 mars 2021 et sera répertorié sur d’autres bourses dans un proche avenir.

Le projet, le TimeCoinProtocol, a été initialement financé par quelques investisseurs qui ont investi environ 4 millions de dollars, et seul un nombre très limité de jetons a été mis sur le marché.

Désormais, avec la vente spéciale de jetons, les jetons seront vendus sur le marché OTC. Le projet a racheté la plupart des jetons disponibles sur le marché afin de ne pas augmenter la pression de vente.

Les jetons seront également mis à disposition pour être échangés sur d’autres bourses cryptographiques à l’avenir.

Jusqu’à présent, aucune vente publique ou privée de TimeCoin n’a été effectuée, mais de petites quantités de jetons ont été vendues pendant l’IEO.

La vente spéciale de jetons sert spécifiquement à lever des fonds pour le développement et l’amélioration du projet, et en particulier pour l’eSportStars dApp, qui a été publié en octobre 2020 et devrait croître plus rapidement que prévu. Le projet nécessite un développement supplémentaire, ainsi que la mise en œuvre des fonctionnalités DeFi et NFT dans le TimeCoinProtocol, et de nouveaux fonds pour soutenir les coûts de développement et de marketing.

Pour cette raison, la décision a été prise de lancer deux ventes spéciales de jetons hors marché afin de permettre la mise en œuvre de la fonctionnalité DeFi dans les eSportStars et TimeTicket dApps, afin que les fans puissent soutenir les créateurs tels que les joueurs eSport, les streamers, les VTubers, etc.

Cela permettra aux créateurs et aux fans de recevoir des jetons supplémentaires, ainsi que des objets en jeu, des personnages artistiques et animés échangés à l’aide de NFT.

Sur un total de 100 000 000 de jetons TMCN existants, 10 000 000 de jetons seront vendus lors des deux ventes spéciales de jetons.

Le premier a été lancé le 15 février et se déroulera jusqu’au 30 avril 2021. 5 000 000 de jetons TMCN seront proposés à la vente au prix de 0,00004 BTC, soit plus de 90% de réduction sur la valeur marchande actuelle.

Le second sera lancé le 1er mai 2021 et durera jusqu’au 31 mai 2021. Il couvrira 5 000 000 TMCN supplémentaires au prix de 0,00009 BTC, soit plus de 80% de réduction sur la valeur marchande actuelle.

Le montant total qui devrait être levé est d’environ 10 millions de dollars.

Il sera possible d’acheter en BTC, USDT ou ETH via la page TimeCoinProtocol.com/sale, où il est également possible de consulter le tableau des périodes de libération des jetons.

Pour acheter TMCN, un investisseur est FORTEMENT RECOMMANDÉ de préparer un portefeuille privé comme MetaMask. (Il n’est PAS recommandé à un investisseur d’acheter TMCN à l’aide d’un compte d’échange cryptographique.)

